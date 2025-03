Fedrha Suriano Corrales y Chignahuapan: Del parricidio al suicidio político ¡en tiempo récord!

DEBATE

Lo menos importante en la elección de Chignahuapan es el resultado: En Chignahuapan desactivan presunta “mapachera” de candidata de MC

Principalmente después de que el viernes pasado autoridades policíacas descubrieron en propiedad de Juan N “el moco” una presunta mapachera a favor de la candidata de Movimiento Ciudadano, Yasmín Medina Carrasco, un día después intentaron quemar las oficinas del Consejo Municipal Electoral y renunció el presidente de dicho organismo: ¡Sigue ardiendo Chignahuapan! IEEP confirma incendio provocado en el Consejo Municipal Electoral

¡A estas alturas, con tantas manifestaciones de violencia e ingobernabilidad en el otrora “Pueblo Mágico” de Chignahuapan, da exactamente igual si el próximo presidente municipal es Juan Rivera, “el diablo” o la mencionada Yasmín Medina!. Lo REALMENTE TRASCENDENTE es que el proceso se dé con tranquilidad y, principalmente, que el municipio recupere la estabilidad: Renuncia consejero presidente del IEE en Chignahuapan por la inseguridad

Independientemente de los votos en las urnas, hay un partido y su dirigente estatal que YA PERDIERON y lograron confrontarse con todos, sin ganar prácticamente nada: Movimiento Ciudadano (MC) y Fedrha Suriano Corrales.

PÉSIMA IMPOSICIÓN DE FERNANDO MORALES MARTÍNEZ

El actual dueño de MC a nivel nacional, Jorge Álvarez Máynez, NO QUERÍA a Fedrha Suriano Corrales como presidenta del partido en el estado, pero el ex dirigente y ex candidato al gobierno estatal, Fernando Morales Martínez, la impuso, lo que contribuyó a generar más distanciamiento entre los dos personajes, quienes –de por sí- nunca fueron amigos y mucho menos incondicionales.

Fernando Morales hizo que Fedrha Suriano se convirtiera en diputada local y lideresa de MC en la entidad, porque confiaba en ella, era de su equipo. Ella fue parte de su dirigencia cuando estuvo al frente del PRI estatal y la consideraba leal, pero, cuando le pidió que no lanzara como contendiente en Chignahuapan a NADIE relacionado con “el moco”, ella lo mandó al diablo y defendió la postulación de Yasmín Medina, que en la elección del año pasado fue parte de la planilla de regidores de dicho personaje y a la que todo el mundo ubica como “su gente”.

Inexplicable, injustificable que la presidenta de MC y legisladora local haya decidido imponer en Chignahuapan a una aspirante cercana a Juan LM, “el moco”, cuando apenas en enero pasado la propia Suriano Corrales anunció que su posible candidata en ese municipio había renunciado por temor a la inseguridad y violencia: Precandidata en Chignahuapan desistió por miedo a la inseguridad: Fedrha Suriano

Pero cometió “parricidio político” y mandó a volar a Morales Martínez, con quien había caminado la senda del poder y la amistad durante más de dos décadas. Después, al menos dos personajes importantes a nivel estatal le dijeron a Suriano Corrales que, por favor, no dejara como contendiente en Chignahuapan a nadie con posibles conexiones peligrosas para el propio municipio.

MC SE DESFONDA: PIERDE CIUDAD SERDÁN, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, TLACHICHUCA Y 50 MIL VOTOS

Hasta el momento, el actual presidente de Movimiento Ciudadano en el país, Jorge Álvarez Maynez, no ha dicho una palabra sobre el brutal desfonde desde que Fedrha Suriano asumió el manejo del partido, quizás tenga una sensación agridulce: Tal vez le dé gusto comprobar que tenía razón al no querer que ella se quedara con la franquicia, pero –sin duda – debe estar preocupado por la ¡BRUTAL

SANGRÍA EN EL PARTIDO!.

La necedad de Suriano Corrales de imponer a Yasmín Medina en Chignahuapan ya le costó a MC las presidencias municipales de Ciudad Serdán, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires y 50 mil votos, porque la detención de los hermanos Uruviel y Giovani González Vieyra, exalcaldes de Tlachichuca y CD Serdán, respectivamente, dejó al partido sin dos de sus principales cuadros y desmadró su mayor zona de influencia: Presunta detención de presidentes municipales de Ciudad Serdán, San Nicolás Buenos Aires y Tlachichuca tras operativo federal a los González Vieyra

Aunque es posible que ambos ex ediles –que desde luego NO SON HERMANITOS DE LA CARIDAD, SINO POLÍTICOS Y CACIQUES- salgan de prisión en poco tiempo, se ve muy difícil, sino imposible, que regresen a sus cargos, después de que los suplentes tomaron protesta ante el propio Congreso local: Rafael Brenes e Iván Ortega asumieron como alcaldes sustitutos de Chalchicomula y Tlalchichuca

Al interior de MC, como era de esperarse, se culpa de esta crisis y de la pérdida del principal granero de votos del partido (cerca de 50 mil en la pasada elección) a Fedrha Suriano y, por lo mismo, allegados a los González Vieyra armaron una singular protesta contra su detención, pero –en vez de hacerla ante la FGE- la llevaron al Congreso del estado, puesto que responsabilizan a la dirigente estatal por las pérdidas de tres municipios y el encarcelamiento de dichos hermanos: Video: Activista y contralor de Chalchicomula encabezaron protesta en el Congreso de Puebla

Así que, independientemente del resultado en Chignahuapan, lo que queda claro es que MC y su lideresa en la entidad son los grandes perdedores del proceso, al quedar exhibidos A NIVEL NACIONAL por postular a una candidata allegada a “el moco” y hacer que la contienda política en ese presunto “Pueblo Mágico” se convirtiera en un vulgar pleito violento por el “territorio”.