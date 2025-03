¿A qué edad debo vacunar y desparasitar a mi cachorro por primera vez?

Staff/RG

El 23 de marzo es el Día mundial de los cachorros, fecha dedicada a la reflexión en torno al bienestar animal

MSD Salud Animal en México, a través de su equipo de Médicos Veterinarios expertos, destaca la importancia de implementar un plan de vacunación y desparasitación desde las primeras semanas de vida de los cachorros perros y gatos.

En marzo se conmemora el Día Mundial del Cachorro, una oportunidad perfecta para recordar a las personas responsables de mascotas sobre la importancia del cuidado de los perros y gatos desde temprana edad, así como de la prevención. Una de las primeras dudas que surgen cuando llega un cachorro al hogar es: ¿Cuándo debo vacunar y desparasitar a mi mascota por primera vez?

“La vacunación y la desparasitación son dos pilares fundamentales en la salud de los cachorros. Desde sus primeras semanas de vida, los perros y gatos pueden estar expuestos a virus y parásitos que afectan su desarrollo y bienestar”, señaló Alejandro Sánchez, Médico Veterinario y Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México. “Un plan de salud, que incluya ambas prácticas ayudará a proteger al cachorro y su entorno, porque la prevención mediante innovadoras vacunas y tratamientos desparasitantes de larga duración es clave para garantizar una vida larga y saludable para nuestras mascotas. Todo ello debe realizarse bajo la guía del Médico Veterinario, quien será el encargado de determinar el momento correcto para la aplicación de vacunas y para la administración de desparasitantes internos y externos, de larga duración”, agregó el especialista.

Los animales recién nacidos y cachorros que no reciben vacunas ni desparasitación corren un alto riesgo de contraer diversas enfermedades, muchas de ellas graves, por ejemplo:

Enfermedades virales por falta de vacunación:

● Parvovirus canino: Es altamente contagioso y provoca vómitos, diarrea severa (a menudo con sangre), deshidratación y fiebre. Puede ser mortal, especialmente en cachorros sin inmunidad suficiente.

● Moquillo canino: Afecta el sistema respiratorio, digestivo y nervioso. Se manifiesta con fiebre, secreción nasal, tos, convulsiones y, en casos graves, puede dejar secuelas neurológicas permanentes.

● Hepatitis infecciosa canina: Causada por el adenovirus tipo 1, afecta el hígado y los riñones, causando fiebre, vómitos, dolor abdominal y, en casos avanzados, insuficiencia hepática.

Rabia: Una enfermedad viral mortal que ataca el sistema nervioso y puede transmitirse a los humanos. Aunque es prevenible con la vacunación, sigue siendo un riesgo si no se inmuniza al cachorro.

● Rinotraqueítis viral felina (herpesvirus felino) y Calicivirus felino: Afectan el sistema respiratorio con síntomas como estornudos, fiebre, secreción nasal y ocular, dificultad para respirar y pérdida de apetito.

● Panleucopenia felina: Conocida como el “parvovirus felino”, es altamente contagiosa y causa fiebre, vómitos, diarrea severa, deshidratación y puede ser mortal en gatitos sin inmunidad

● Leucemia felina (FeLV): Un virus que afecta el sistema inmunológico y puede causar anemia, cáncer y una mayor susceptibilidad a infecciones secundarias

Enfermedades que pueden ser prevenidas mediante la desparasitación:

● Lombrices intestinales: Pueden provocar diarrea, vómitos, anemia, retraso en el crecimiento y obstrucción intestinal.

● Garrapatas y pulgas: Además de causar anemia y malestar por la picazón, transmiten enfermedades como la ehrlichiosis y la babesiosis, que afectan la sangre y pueden ser fatales si no se tratan a tiempo.

● Sarna (sarcóptica o demodécica): Provoca caída del pelo, heridas en la piel y picazón intensa. Puede debilitar al cachorro y hacerlo más propenso a otras infecciones.

“El bienestar de un cachorro comienza desde sus primeras semanas de vida, y la atención veterinaria desde el primer día en que lo adoptamos es clave para garantizar su crecimiento saludable y una sana convivencia con su nueva familia. Las visitas regulares con el Médico Veterinario permiten detectar y prevenir enfermedades a tiempo” concluyó el Médico Veterinario experto de MSD Salud Animal en México.

Adoptar o dar la bienvenida a un cachorro en casa es asumir la responsabilidad de brindarle una vida plena y saludable. A diferencia de los perros y gatos adultos, los cachorros son más vulnerables a enfermedades, ya que su sistema inmunológico aún está en desarrollo y dependen completamente de los cuidados que reciban. Una atención oportuna, que incluya visitas regulares al veterinario, vacunación y desparasitación, alimentación adecuada, entre otros cuidados asegura una vida sana, plena y feliz.

Acerca de MSD Salud Animal

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Salud Animal, una división de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Salud Animal ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Salud Animal se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Salud Animal tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para más información, favor de visitar la página https://www.msd-salud-animal.mx/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn e Instagram.

Sobre ONE HEALTH

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Salud Animal apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se