Partidos para hoy jueves 20 de marzo; Liga de Naciones, Eliminatorias Mundialistas y más

La jornada futbolera de este jueves promete emociones de principio a fin, y el portal de Soy Futbol tiene preparada una cartelera imperdible para los amantes del balompié. Desde encuentros de la Liga de Naciones de la Concacaf, pasando por las Eliminatorias Mundialistas rumbo a 2026, hasta partidos clave en ligas internacionales y duelos amistosos, los aficionados tendrán múltiples opciones para disfrutar del mejor futbol durante todo el día.

México vs Canadá, el plato fuerte de la jornada

El duelo más esperado del día es, sin duda, el Canadá vs México correspondiente a la Semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf. El Tricolor buscará su pase a la gran final enfrentando a una selección canadiense que ha mostrado un crecimiento notable en los últimos años. El partido se disputará a las 20:30 horas y podrá seguirse a través de TUDN, Azteca 7, Canal 5 y aztecadeportes.com. Antes, en la otra semifinal, Estados Unidos medirá fuerzas contra Panamá a las 17:00 horas, en un duelo que también promete ser vibrante y estará disponible por TUDN.

Liga de Expansión MX y Liga MX Femenil, acción local en México

Para los seguidores del futbol mexicano, la Liga de Expansión MX ofrece dos partidos atractivos: Correcaminos vs Venados a las 19:00 horas por TVC Deportes, seguido del duelo entre Leones Negros y Atlético Morelia a las 21:00 horas, transmitido por ESPN 4 y Disney+ Premium. Por su parte, en la Liga MX Femenil, Pachuca recibe a Toluca a las 19:00 horas, con transmisión exclusiva por Tubi.

Chivas vs Atlas: Clásico amistoso tapatío para cerrar el día

Un encuentro amistoso que también genera expectativa es el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, que se jugará a las 22:30 horas y podrá disfrutarse a través de Azteca 7. Aunque se trata de un partido fuera de competencia oficial, la rivalidad entre ambos equipos siempre garantiza emociones intensas y un ambiente especial dentro y fuera del campo.

Eliminatorias Mundialistas rumbo a 2026: acción en Asia, África y Sudamérica

La agenda internacional también ofrece partidos clave en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con encuentros en diferentes zonas del mundo. En Asia, destacan choques como Australia vs Indonesia (03:10 horas), Japón vs Baréin (04:35 horas), y Corea del Sur vs Omán (05:00 horas), todos disponibles en Disney+ Premium. En África, destacan duelos como Mozambique vs Uganda (07:00 horas) y Arabia Saudita vs China (12:15 horas por ESPN 4), mientras que en Sudamérica, el atractivo encuentro entre Brasil y Colombia a las 18:45 horas será transmitido por ViX Premium.

UEFA Nations League y Primera División Argentina cierran la oferta

Por si fuera poco, la UEFA Nations League también ofrece partidos de alto calibre. Los duelos más destacados incluyen el Italia vs Alemania, el Holanda vs España y el Croacia vs Francia, todos programados para las 13:45 horas y disponibles en SKY Sports y UEFA TV PPV. Además, en la Primera División Argentina, Unión Santa Fe recibe a Racing Avellaneda a las 18:00 horas, con transmisión por Fanatiz.

Un día lleno de futbol para todos los gustos

Con esta extensa y variada oferta de partidos, Soy Futbol ofrece una cobertura completa para que los aficionados no se pierdan ninguno de los encuentros más relevantes del día. Desde duelos decisivos en competiciones internacionales hasta partidos emocionantes en ligas nacionales e internacionales, el futbol será el protagonista absoluto de este jueves. ¡Prepara las palomitas y disfruta de una jornada imperdible!

