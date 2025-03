Estamos poniendo orden, dijo Alejandro Armenta a taxistas piratas

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que está poniendo orden al impedir la operación de taxis piratas.

Tras la manifestación la mañana de este jueves en Vía Atlixcáyotl, advirtió que el gobierno no se arrodillará contra quienes violentan la ley.

Aseguró que no está contra nadie, pero no puede permitir la operación de un auto que no registrado, debido a que dicha unidad podría ser vinculada a algún hecho delictivo.