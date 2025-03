Teuchtitlán, Jalisco y México desgarrados por las desapariciones

DEBATE

Uno de MC y dos de Morena, entre los estados con más desapariciones en el país

¡Que bueno que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un plan contra el problema de las desapariciones forzadas!: Sheinbaum anuncia acciones contra desapariciones en México.

También sería sano, bueno para el país que, como ella misma lo ha ofrecido, el gobierno federal indague a fondo lo sucedido en Teuchitlán, Jalisco, que cobró notoriedad internacional por el terror de los campos de exterminio y crematorios clandestinos: No construiremos verdades oscuras sobre Teuchitlán.- CSP

Pero el grave, enorme conflicto social de las desapariciones forzadas no debería politizarse, ya que ningún partido ni gobierno quedaría libre de culpa, porque en todos los estados del país se da esta crisis. De acuerdo a números oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), actualizados hasta el 17 de marzo pasado, desde el 31 de diciembre de 1952 México registra FORMALMENTE 124 mil 263 personas desaparecidas y no localizadas.

Jalisco, gobernado por MC, es el peor estado en este rubro con 15 mil 016 seres humanos perdidos, pero seguido por dos morenistas, Edo México (13 mil 663) y Tamaulipas (13 mil 315). También Veracruz (7022), Nuevo León (6847) y Michoacán (6554) enfrentan esta crisis, que no únicamente implica a la delincuencia organizada, sino también a los distintos niveles de gobierno y partidos que, hasta ahora, prefirieron ignorar lo que sucede: Video desde Puebla: Ong denuncia indiferencia oficial ante la desaparición de personas

Datos de la CNB ubican a Puebla en la MEDIA de gente no localizada, con 3 mil 084 casos; mientras Tlaxcala reporta 150, Morelos presenta una cantidad bastante elevada, pese a lo pequeño de su territorio (mil 977 casos) y, como era de esperarse, los ciudadanos de Sonora y Sinaloa también enfrentan este flagelo con 5207 y 6199 registros formales.

¿DE VERAS EL “CABECITA DE ALGODÓN” NO SABÍA DEL TERROR EN JALISCO?

Ojalá y sea cierto que, como lo han dicho la presidenta de México y su fiscal general de la república, Claudia Sheinbaum Pardo y Alejandro Gertz Manero, se realicen VERDADERAS INVESTIGACIONES sobre lo sucedido en Teuchitlán, Jalisco, donde un país ya HABITUADO al horror descubrió que no ha perdido la capacidad de asombro e indignación ante la aparición pública de campos de exterminio, crematorios clandestinos, etc: Avances del crematorio clandestino de Jalisco, la próxima semana: Sheinbaum

Desde luego que se debería investigar la participación y/u omisión del ex gobernador jalisciense de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, en el terror de dicha entidad, porque, si no sabía de los campos de exterminio y crematorios clandestinos en su estado es culpable de ineficiencia, indiferencia y hasta falta de humanidad.

Pero, si el ex mandatario estatal y/o sus colaboradores sabían o tenían algunas nociones de lo que sucedía en Jalisco…entonces fueron cómplices del horror que antes y ahora sacude no solamente a dicha entidad, sino a todo México: FGR analizará atraer caso de crematorios en Jalisco, dice Gertz Manero

¿DÓNDE ESTABAN ALEJANDRO GERTZ MANERO, ROSA ISELA RODRÍGUEZ Y MARÍA LUISA ALCALDE MIENTRAS JALISCO SE PUDRÍA?

Pero las indagatorias no deben quedar en Jalisco ni en el ex gobernador de MC y sus allegados, sino que tendrían que alcanzar –también – al ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y colaboradores, quien en varias ocasiones aseguró que durante su administración no hubo “masacres, represión ni desaparecidos”:AMLO asegura que termina su gobierno sin un solo acto de represión, masacres ni desaparecidos

¿De veras AMLO no sabía nada del terror en Jalisco?

¿Su ex secretaria de Seguridad Pública y actual titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ignoraba la existencia de campos de exterminio y crematorios clandestinos en uno de los estados más grandes de México?. ¿La ex titular de Gobernación federal y hoy presidenta nacional de Morena, María Luisa Alcalde…tampoco sabía nada?: Delitos del fuero federal tuvieron reducción del 29.8% en comparación con diciembre de 2018: Rosa Icela Rodríguez

¿Y el anterior y actual titular de la FGE, Alejandro Gertz Manero, por qué tardó más de un sexenio en darse cuenta de lo que sucedía en dicha entidad?

¿O ya lo sabían?.

Son solamente preguntas, pero que sería muy sano para el país que –finalmente- se respondieran.