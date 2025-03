Perros y gatos buscamos al humano del año

Staff/RG

Perros y gatos somos parte esencial de las familias mexicanas, presentes en el 69.8% de los hogares y en muchos de ellos, somos “hijos únicos”, sin hermanos humanos, pero siempre rodeados de una familia que nos da todo su amor.

En mi casa, mi mamá siempre me deja el espacio más calientito del sillón donde da el sol, me compra mi comida de gato y todo lo que necesito. Mi primo perro, Bolillo, me cuenta que sus papás, Beto y Lalo, hacen espacio cada día para sacarlo a caminar y jugar con él.

Nuestros papás se empeñan mucho por mantenernos felices y atendernos con todo lo necesario, pero lo compensamos con el amor y ronroneos que les damos cada día.

Por eso creemos que el esfuerzo y la dedicación de nuestros humanos para mantenernos felices y saludables debe ser reconocido. Ser papá o mamá de una mascota es un acto de amor, cuidado y protección.

Como nosotros, los perros y gatos, no podemos hablar para agradecerles, decidimos hacer algo especial para mostrarles todo nuestro amor. Junto con Dog Chow y Cat Chow, que nos cuidan en cada etapa de nuestras vidas, vamos a celebrar todo lo que nuestros papás hacen por nosotros. Porque cuidar nuestra nutrición es una de las formas más puras de amor.

Bolillo eligió una esquina en la CDMX, porque a todos los perros les encantan las esquinas, y allí, con el apoyo de Dog Chow y Cat Chow, vamos a reconocer ese esfuerzo.

Queremos invitar a todos los papás y mamás de cuatro patas a tomarse una foto en esta esquina especial, ubicada en 738 Calz. Gral. Mariano Escobedo esq. Lateral Circuito interior José Vasconcelos, CDMX. Luego, pueden compartirla en Facebook o Instagram usando los hashtags #MamáDeCuatroPatas o #PapáDeCuatroPatas y etiquetando a @PurinaMéxico, hasta el 30 de abril.

Las publicaciones con más “likes” serán seleccionadas para reconocer a los Humanos del Año. Yo ya le pedí a mi mamá que se tome la foto, porque, ¡para mí, es la mejor del mundo! Y por supuesto, estamos emocionados por las sorpresas que Dog Chow y Cat Chow tienen preparadas.