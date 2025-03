¿Quién y por qué financia el secuestro de la BUAP?

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

La BUAP está secuestrada desde hace 10 más de 10 días.

Mientras el 99 por ciento de quienes conforman la universidad universitaria (alumnos, maestros, investigadores, trabajadores administrativos, etc) quieren, les urge regresar a las clases presenciales y a la normalidad, un pequeño grupo de no más de 300 presuntos “estudiantes” tienen bloqueados los accesos a CU, pese a que ello genera severos problemas, ya que podrían retrasar el proceso de admisión y, con ello, afectarán a los aspirantes.

El año pasado, 72 mil jóvenes se inscribieron para ingresar a la BUAP y cerca de la mitad lo logró. De continuar el secuestro, tan aplaudido por ex burócratas de alta jerarquía y ex aspirantes a la rectoría de la BUAP, como Ricardo Moreno Botello y Pedro Hugo Hernández Tejeda, decenas de miles de alumnos podrían quedarse sin registrar o toparse con obstáculos y errores: Video desde Puebla: Miles de aspirantes a ingresar a la BUAP, en Ciudad Universitaria

Además, el período legal del actual Consejo Universitario finaliza este mes y el próximo tendría que encargarse de la elección rectoral en octubre, pero este mecanismo interno también está en vilo, debido a que así lo quieren tres centenares de personas –en su mayoría encapuchadas – y quienes les financian, pagan las pizzas de la madrugada y meten camiones con agua: “Egresados de la BUAP…ABSTENERSE”

Muchos egresados no pueden continuar sus trámites de titulación, porque el paro, supuestamente estudiantil, se los impide, como lo denunció Ricardo Flores, de la facultad de Derecho, al dar a conocer su petición de amparo contra esta toma violenta e irracional de la institución:Video: Egresado BUAP interpone amparo poor los servicios afectados en paro estudiantil

LAS VERDADERAS RAZONES DE LA APARENTE SINRAZÓN

Lo peor no es el paro, sino que sus promotores parecen querer mantenerlo eternamente, en defensa de sus propios intereses, que solamente ellos y sus financiadores conocen. Así lo demuestra la falta de representantes REALES, GENUINIOS y con capacidad de decisión entre los huelguistas.

Así quedó demostrado el pasado viernes 14, cuando la propia rectora, Lilia Cedillo Ramírez, acudió a Ciudad Universitaria a recibir el presunto pliego petitorio, que se suponía que los supuestos representantes de los “alumnos” habían quedado en otorgarle, pero no lo hicieron: Video: Paristas no cumplen su palabra al no entregar pliego petitorio a la rectora

Además, los paristas primero dicen que quieren diálogo y se arman mesas en todas las facultades, después se llega a acuerdos y, finalmente, ellos mismos los desconocen y tiran, a pesar de que la universidad ya recibió 49 pliegos petitorios, como lo informó el jueves 13 la rectora Lilia Cedillo: Video: BUAP ha recibido 49 pliegos petitorios, precisó la rectora Lilia Cedillo

¿Quién, por qué tiene secuestrada a la BUAP y no permite las clases presenciales? .

¿Quiénes están decididos a impedir que Lilia Cedillo busque la reelección en octubre, pese a que ni siquiera ella misma ha confirmado que podría buscarla?.

LA TRAICIÓN DE LA VIEJA GUARDIA UNIVERSITARIA

Lejos de las aspiraciones políticas- electorales de varios de sus antecesores, la rectora ha dado muestras SOBRADAS de vocación de servicio inclusión, como hizo al inicio de su gestión, cuando llamó a toda la comunidad universitaria a una consulta, para elaborar el Plan de Desarrollo: Rectora de la BUAP convoca a los estudiantes a participar en la conformación del Plan de Desarrollo Institucional

Desde 1990 la BUAP no padecía una crisis como la actual y, en estos 25 años, la institución creció, se modernizó, agilizó sus procesos internos, recompuso su imagen ante la sociedad poblana y su sector productivo y se convirtió en la institución de educación superior de mayor prestigio en el sureste del país: Lilia Cedillo, la rectora de la BUAP que hizo posible el sueño de levantar CU2

Hoy, mientras enfrenta una huelga que amaga con tirar por la borda 25 años de estabilidad y desarrollo, llama la atención la traición de dos representantes de la vieja guardia que quisieron ser rectores y no lo lograron: Ricardo Moreno Botello y Pedro Hugo Hernández Tejeda, quienes -en su momento – formaron parte de la administración central de la BUAP y, ahora que YA NO ESTÁN EN ELLA –le atizan al conflicto y condenan los esfuerzos de solución.

Es aventurado – por decir lo menos- el tratamiento PÚBLICO de estos dos personajes a una huelga supuestamente estudiantil, ¡que ni siquiera tiene objetivos claros o que, hasta este momento, no se conocen, ya que tampoco se cuenta con una idea clara de quiénes están atrás de ella!.

A menos que este columnista se equivoque y que Ricardo Moreno Botello y Pedro Hugo Hernández SÍ SEPAN quién y por qué organizó y mantiene el paro.