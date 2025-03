Homenaje al compromiso social y al empoderamiento de las personas: Premios Europa

Entrevista a Killa Tedesqui, Directora de los Premios Europa multicultural

Por José Luis Ortiz Güell

Killa Tedesqui comenzó su carrera como modelo con 15 con una destacada marca brasileña y al poco en 2003 coprotagonizó la película de Diego Torres «Alma y el Viaje al mar» , una maravillosa historia de amor de Alma con Marcel , un joven periodista freelance que habla de la libertad.

Poco después le siguió la novela brasileña «A cor da minha dor» que tuvo un destacado éxito. Ha recibido numerosos reconocimientos:

El premio “100 Latinos” 2013, los latinos más destacados e influyentes.

El premio “Las 100 empresarias y profesionales más atractivas del mundo” 2014.

En la actualidad es la Presidenta de la Asociación AMUDI, tiene su propia línea de ropa de baño y es la responsable de los Premios

Europa que reconocen la calidad profesional y personal de grandes personalidades que se destacan no sólo por su compromiso social.

Unos premios a la altura de los prestigiosos Premios Goya, Premios Cervantes o los mismos Premios Nacionales de Cultura.

Hoy tenemos el honor de conversar con Killa Tedesqui, una de las figuras más influyentes en el ámbito cultural y de entretenimiento a nivel internacional. Killa es la directora de los Premios Europa, una de las entregas de premios más prestigiosas que no solo goza de gran relevancia en España, sino que también ha trascendido fronteras, consolidándose como un referente global.

Con una trayectoria llena de éxitos y una visión única, Killa ha logrado posicionar los Premios Europa como un evento que celebra lo mejor del talento artístico, literario, y cinematográfico, premiando a quienes con su esfuerzo y dedicación han dejado una huella en sus respectivos campos. Su capacidad para reunir a destacados profesionales y personalidades internacionales en un evento de esta magnitud refleja su pasión y su compromiso con el arte y la cultura.

En esta entrevista, nos adentraremos en los detalles que hacen de los Premios Europa una cita ineludible cada año, exploraremos su visión sobre el futuro del evento y descubriremos las claves de su éxito al frente de esta aclamada entrega de premios.

1. Killa, es un honor tenerle con nosotros hoy. En primer lugar, ¿qué significa para usted liderar los Premios Europa Multicultural y cómo ve su evolución?

Es un honor y una gran responsabilidad liderar los Premios Europa Multicultural. Desde su creación, nuestra misión ha sido reconocer no solo el talento y la excelencia profesional, sino también el compromiso social de personas anónimas y de grandes figuras mediáticas. Cada edición demuestra que el éxito no solo se mide en logros personales, sino en el impacto positivo que generamos en la sociedad. La evolución de los premios ha sido increíble, creciendo en reconocimiento internacional y consolidándose como un referente en la visibilización de quienes utilizan su influencia para inspirar y transformar el mundo.

Muchas veces acabo agotada, porque es un gran trabajo detrás de la organización que no es visible, pero me inspira el seguir contribuyendo a reconocer a quienes hacen de este mundo un lugar mejor y poner mi grano de arena para hacer brillar a personas muy valiosas.

2. Este año, los premios han sido entregados a nombres como Ana Rosa Quintana, Vicente del Bosque, Risto Mejide y Rafa Nadal, entre otros. ¿Qué es lo que destaca de estos galardonados, y cómo cree que su labor social ha influido en su éxito?

Cada uno de ellos, desde su ámbito, ha demostrado que la verdadera grandeza radica en lo que se devuelve a la sociedad. Ana Rosa Quintana, por ejemplo, ha sido un pilar en el periodismo, pero también en causas solidarias. Vicente del Bosque, más allá de sus logros en el fútbol, ha sido un gran defensor de la inclusión. Risto Mejide con su sinceridad ha promovido el pensamiento crítico y el emprendimiento, y Rafa Nadal ha demostrado que la perseverancia dentro y fuera del deporte puede generar un impacto social enorme. Su éxito no es casualidad, sino el reflejo de una mentalidad de esfuerzo, compromiso y generosidad.

3. Los Premios Europa Multicultural también han sido un fuerte impulsor del empoderamiento, especialmente de la mujer. ¿Por qué es tan importante para usted darle visibilidad a estas figuras y cómo contribuyen estos premios a ese empoderamiento?

El empoderamiento femenino no es una moda, es una necesidad. En muchos sectores, las mujeres aún enfrentamos barreras y desigualdades, y es fundamental reconocer a aquellas que rompen esos esquemas y abren caminos para las siguientes generaciones.

Los Premios Europa Multicultural buscan dar visibilidad a mujeres que, desde el arte, la ciencia, los negocios o el deporte, están cambiando el mundo. Su ejemplo inspira a muchas otras a creer en sí mismas y a luchar por sus sueños sin miedo.

4. Hablando de su rol como directora, sabemos que es una mujer con una gran trayectoria, que ha sabido abrir caminos en un mundo tradicionalmente muy masculino. ¿Qué mensaje le daría a otras mujeres que, como usted, luchan por encontrar su lugar?

Que nunca duden de su valor. Que confíen en sus capacidades y que no permitan que los prejuicios o las limitaciones impuestas por otros definan su destino. Mi camino no ha sido fácil, empece muy joven en el mundo profesional, con quince años, pero cada desafío ha sido una oportunidad para crecer y demostrar que el talento y la determinación no tienen género. A todas las mujeres que buscan su lugar, les diría: crean en ustedes mismas, rodéense de personas que las impulsen y no tengan miedo de alzar la voz y de luchar por sus objetivos.

5. Son unos premios valorados a nivel internacional. ¿Eso no es mucha responsabilidad, especialmente porque muchos de sus premiados son la antesala de otros prestigiosos premios.

Definitivamente es una gran responsabilidad, pero también una gran motivación. Saber que estos premios se han convertido en un reconocimiento de prestigio, incluso previo a otros galardones internacionales como los Emmy, Grammy o los Goya refuerza nuestra misión. Nos obliga a mantener el nivel de excelencia y a seguir siendo una plataforma de impulso para quienes realmente merecen ser reconocidos por su impacto social.

6. ¿Qué diferencia hay entre sus premios y otros prestigiosos premios?

Nuestra esencia. Mientras que otros premios se enfocan en el éxito profesional o en trayectorias brillantes, los Premios Europa Multicultural tienen una visión más integral. No solo premiamos el talento, sino el compromiso con la sociedad, la capacidad de inspirar y el esfuerzo por construir un mundo mejor. Es un galardón que reconoce la humanidad detrás del éxito.

Además Premios Europa abarca todas las aéreas del saber humano, ya sea artístico, empresarial o profesional. Y pueden ser nominadas personas no solo famosas sino también anónimas o no tan conocidas pero excepcionales.

7. ¿Recuerda con cariño alguna anécdota especialmente emotiva de los premiados de ediciones anteriores?

Cada edición nos deja momentos inolvidables, cada galardonado es especial por sí mismo, todos llevan una historia de lucha y humanidad detrás.

Ver el cariño y la emoción en la gente me alegra y motiva mucho. El año pasado galardonamos a una mujer ganadera, presentadores de televisión, artistas, actores, un nutricionista, un médico y dos personas que como yo también tienen discapacidad física pero que trabajan y luchan por dar apoyo a otras personas, me llena de alegría dar visibilidad a quienes hacen del mundo un lugar mejor.

Nuestro evento apoya a la Asociación Multicultural de personas con Discapacidad Neurológica, por lo que, mucha de la gente que trabaja conmigo tiene discapacidad y sin embargo casi nadie lo nota porque hacen una labor excepcional y muy profesional que también seria digna de un Premio Europa.

8. Finalmente, ¿cómo ve el futuro de los Premios Europa y qué podemos esperar de la próxima edición?

El futuro de los Premios Europa es muy prometedor, porque estoy trabajando muy duro para que así sea. Queremos seguir expandiendo nuestro impacto, incluyendo más categorías y llegando a más países, sin perder nuestra esencia.

La próxima edición que se realizará este 11 de abril en el Hotel Ilunión Pio XII de Madrid traerá muchas sorpresas, pero, sobre todo, continuará con nuestra misión de reconocer a quienes realmente marcan la diferencia en la sociedad. Estamos trabajando en nuevas alianzas y en un formato aún más innovador para seguir creciendo y honrando a quienes lo merecen.

Gracias por la labor que hace con estos premios que son una pequeña semilla en el camino y que sirvan inspiración y por su labor incansable como un ejemplo claro de como el verdadero poder está en aquellos que, con sus acciones diarias, transforman la sociedad.

En un mundo que a veces parece no reconocer lo verdaderamente valioso, estos premios brillan con luz propia. Porque, al final, no es solo el premio lo que cuenta, sino el impacto que genera en quienes lo reciben y, más importante aún, en quienes se inspiran para seguir sus pasos.