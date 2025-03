Cómo y dónde ver los partidos de la jornada 12 de la Liga MX, Clausura 2025: Horario y TV

AS MÉXICO

Fin de semana de Liga MX y la jornada 12 se disputará previo al comienzo de la primera fecha FIFA del 2025. En esta fecha 12 el platillo fuerte es el Pumas vs Monterrey, en lo que será la segunda visita de Sergio Ramos a la Ciudad de México.

En esta ocasión seis partidos de la jornada pasarán por TV Abierta. Puebla vs Toluca, Tigres vs Santos, Cruz Azul vs Atlético San Luis, FC Juárez vs Chivas, Atlas vs América y Pumas vs Rayados irán por esa señal.

En tanto, Tubi tendrá las acciones del Pachuca, mientras que Claro Sports pasará únicamente al Necaxa y por Caliente TV va el juego entre los Gallos Blancos y Mazatlán

Los canales de transmisión de la jornada 12, Liga MX