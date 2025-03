Salud del papa Francisco: su condición respiratoria empeoró, informa el Vaticano

EXPANSIÓN

El papa Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli hace dos semanas a causa de una infección respiratoria. Según la Santa Sede, la situación ha evolucionado con complicaciones que requirieron intervenciones adicionales. A pesar de su hospitalización, el pontífice ha continuado con sus labores desde el centro médico. El pronóstico sigue siendo reservado y la Santa Sede mantiene actualizaciones constantes sobre su estado.

Hospitalización del papa ¿Cuántos años tiene el papa Francisco?

El papa Francisco ingresó al Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero debido a una infección respiratoria severa. Durante su estancia, presentó un episodio de broncoespasmo que generó vómitos con inhalación, lo que derivó en un agravamiento de su estado de salud. Tras el incidente, el equipo médico inició ventilación mecánica no invasiva, con una respuesta positiva en el intercambio gaseoso. El Vaticano informó que el papa permaneció consciente y colaboró con las maniobras terapéuticas. Sin embargo, el pronóstico continúa reservado, lo que indica que su estado de salud requiere monitoreo constante. Aunque las actualizaciones médicas señalan signos de mejoría, no se ha definido una fecha para su salida del hospital. Ante esta situación, la Santa Sede anunció que Francisco no presidirá la misa de Miércoles de Ceniza el 5 de marzo. La ceremonia será encabezada por un alto funcionario del Vaticano, en tanto que el pontífice continúa su recuperación. El papa Francisco tiene 88 años y ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años. Durante su juventud, padeció pleuresía, lo que requirió la extracción parcial de un pulmón. Esta condición lo ha hecho propenso a infecciones respiratorias, como la neumonía doble que enfrenta en la actualidad. A pesar de estos antecedentes, el pontífice ha mantenido una agenda activa, incluso durante su hospitalización. Desde el hospital, ha seguido aprobando nombramientos y firmando documentos oficiales. La Santa Sede ha asegurado que Francisco sigue desempeñando sus funciones mientras recibe tratamiento. El Vaticano emite informes periódicos sobre la evolución del papa y mantiene un monitoreo médico constante para evaluar su recuperación. Hasta el momento, no se ha comunicado cuándo podría retomar sus actividades públicas.