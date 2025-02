Karim López, el mexicano que está entre los 10 mejores prospectos para el NBA Draft 2026

CLARO SPORTS

Karim López apunta al Top 10 del Draft 2026 de la NBA

En la historia de la NBA, solo seis jugadores de sangre mexicana han jugado en el mejor básquetbol del mundo. Serán siete pronto, porque Karim López apunta a ser elegido en el Top 10 del Draft del 2026.

El mexicano de 17 años fue colocado en el sexto lugar del primer Mock Draft del 2026 de Jonathan Givony, especialista en el reclutamiento que ahora trabaja para ESPN. Lo asigna a los Brooklyn Nets y, de serlo, sería el tercer jugador mexicano elegido en el Draft y el que se va más temprano, ya que Eduardo Nájera salió en la segunda ronda en 2000 y Jaime Jaquez Jr. fue el número 18 en 2023.

“López tuvo una increíble temporada con los New Zealand Breakers, parte del programa NBL Next Star, llenando la hoja de anotación, además de mostrar mejoras en su tiro. De 2.05 metros, tiene habilidades de perimetral, además del físico e intensidad para luchar contra hombres grandes, un excelente motor y entiende el juego. Los scouts están emocionados de ver su progreso en su segunda temporada en la liga de Australia”, fue la descripción de Givony sobre el mexicano, hijo de Jesús Hiram López, ex seleccionado mexicano.

Sports Illustrated agregó que Karim es el mejor prospecto mexicano de la historia y que subió sus bonos la última temporada, entrando al Top 10 tras ser considerado fuera de la Lotería de la primera ronda. Bleacher Report le tenía como el número 18 en noviembre: “En Australia, ya produjo más que la selección 2 del último Draft, Alex Sarr”.

“Parece ser un jugador increíble. No le conozco, pero espero hacerlo en el futuro. Se está forjando un nombre propio. Es genial de ver“, dijo el mexicano que está ahora en la NBA, Jaime Jaquez, en el fin de semana del Juego de Estrellas.

Karim jugó el Centrobasket sub 15 en 2022 y el FIBA Américas sub 16 del 2023, recibiendo su primer llamado para la selección mayor de cara al Preolímpico para Paris 2024 que se disputó en Puerto Rico el año pasado, donde promedió 5.7 puntos y 3.3 rebotes. Fue titular en los últimos dos juegos de las eliminatorias para la Copa América. Logró 16 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias en apenas 18 minutos en cancha ante Nicaragua, logrando par de clavadas de antología, lo cual siguió con 10 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias ante Canadá.

En su primera temporada en la Liga de Australia, tras llegar después de estar en el Joventut Badalona de España, Karim promedió 9.6 puntos, 1.2 asistenias, 4.7 rebotes, 0.9 tapas y 0.6 robos, tirando 46% de campo, 31% de triple y 74% de la línea, en unos 20 minutos por partido. Tuvo una máxima de 20 puntos y dos dobles dobles en puntos y rebotes (17-10 y 13-10).

Los 10 mejores para el NBA Draft 2026

Darryn Peterson, base (jugará en Kansas) A.J. Dybantsa, escolta (jugará en BYU) Cameron Boozer, pívot (jugará en Duke) Nate Ament, alero (no ha anunciado su decisión NCAA) Jayden Quaintance, pívot (Arizona State) Karim López, alero (México, NZ Breakers) Chris Cenac Jr., pívot (jugará en Houston) Caleb Wilson, pívot (jugará en North Carolina) Dash Daniels, escolta (Nueva Zelanda) Mikel Brown Jr., base (jugará en Louisville)

Los mexicanos que han jugado en la NBA