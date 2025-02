El Vaticano asegura que el Papa Francisco descansó “bien durante toda la noche”

EL HERALDO DE MÉXICO

El jesuita argentino de 88 años se encuentra hospitalizado desde 14 de febrero con dificultades respiratorias y bronquitis

El Papa Francisco, hospitalizado por una neumonía en los dos pulmones y con leves indicios de mejora, “descansó bien” durante la noche, indicó el Vaticano este martes de mañana en un comunicado sobre la salud del pontífice de 88 años.

“El papa descansó bien, toda la noche”, declaró la Santa Sede en un escueto comunicado, en el 12 día de su hospitalización en Roma, la más larga desde que fue elegido líder de los católicos en 2013.

Los médicos hasta ahora no han dado un pronóstico sobre el jesuita argentino, hospitalizado el 14 de febrero con dificultades respiratorias y bronquitis, condiciones que posteriormente se agravaron.

Sin embargo, la Santa Sede ofreció el lunes una actualización más optimista al señalar que Jorge Mario Bergoglio había experimentado “una leve mejoría”.

“La condición clínica del Santo Padre, aunque sigue siendo crítica, ha registrado una leve mejoría. Hoy no hubo episodios de crisis respiratoria asmática; algunas pruebas de laboratorio han mejorado”, escribió la Santa Sede en un comunicado el lunes por la noche.

Sufre insuficiencia renal leve

Por otro lado, la “insuficiencia renal leve” que padece desde el domingo “no es preocupante”, precisó el lunes la Santa Sede.

Una fuente del Vaticano había indicado horas antes, el mismo lunes, que Francisco podía levantarse y alimentarse con normalidad, y que se encontraba con buen estado de ánimo.

Cientos de fieles se congregaron la noche del lunes bajo la lluvia en la Plaza San Pedro, mientras decenas de cardenales rezaban por Francisco.

El cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, quien coordinó el Consejo de Cardenales del papa, declaró al diario La Repubblica que se sentía esperanzado de que el papa logrará salir adelante.

“Aún no es momento para que él se vaya al cielo”, expresó Rodríguez Maradiaga. “Es alguien que no retrocede ante las dificultades, no se desanima, no se paraliza y no deja de avanzar”.

“Bocanada de oxígeno”

En Buenos Aires, donde Bergoglio fue arzobispo antes de ser electo papa, cientos de personas se congregaron para orar por el prelado.

El actual arzobispo de la capital argentina, Jorge García Cuerva, se refirió a Francisco en la Plaza Constitución, donde el pontífice solía pronunciarse contra la injusticia y la desigualdad.

“En un mundo asfixiado por las guerras, Francisco fue una bocanada de oxígeno. Siempre fue un hombre que nos convocó a la fraternidad universal”, expresó García Cuerva.

El estado de salud del jefe de la Iglesia católica se deterioró el sábado con “un ataque asmático prolongado que necesitó oxígeno a alto flujo” y problemas hematológicos que requirieron una transfusión de sangre.

Pero la Santa Sede indico el lunes que no tuvo más ataques respiratorios como los sufridos el sábado.

Aún así, el papa continúa siendo “un paciente frágil”, como lo advirtió el viernes su médico Luigi Carbone.

Su equipo médico ha advertido que tomará tiempo para que el tratamiento con medicamentos que se le aplica muestre un efecto positivo.

“Considerando la complejidad del cuadro clínico, los médicos han declinado “pronunciarse sobre el pronóstico”, dijo el lunes el Vaticano.

Francisco, quien se aloja en una suite papal en el décimo piso del hospital, ha continuado trabajando y se pudo trasladar de su cama a una silla para recibir la eucaristía.

“La terapia antibiótica está funcionando y la poca información que tenemos indica que hay una recuperación y que las cosas van en la dirección correcta”, declaró Massimo Andreoni, director científico de la Sociedad Italiana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, en una entrevista con el diario La Stampa.

“Una persona joven necesita dos semanas o más para recuperarse completamente de una neumonía de dos pulmones. Para una persona anciana como el papa Francisco, con todas las complicaciones que se han sumado (…) hay que esperar más tiempo para una recuperación completa”, agregó.