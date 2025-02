Canadá también declara terroristas a cinco cárteles mexicanos

EL HERALDO DE MÉXICO

Canadá anunció este jueves la inclusión de siete organizaciones criminales, incluidos cinco cárteles de la droga de México, como grupos terroristas, siguiendo el criterio de Estados Unidos.

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, anunció la medida hoy en Ottawa en donde formaliza la inclusión de 5 cárteles y 2 pandillas como grupos terroristas:

Cártel de Sinaloa

Golfos

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Familia Michoacana

Cárteles Unidos

Las pandillas centroamericana MS-13 y el Tren de Aragua de Venezuela.

En su discurso pronunciado en el aeropuerto internacional Pearson de Toronto, McGuinty afirmó que la inclusión de los cárteles en la lista de grupos terroristas dará a las fuerzas del orden, como la Policía Montada y la policía local, más autoridad y más competencias para “seguir el dinero y ver cómo los cárteles criminales utilizan sofisticadas tácticas de blanqueo”.

Propone Claudia Sheinbaum 2 reformas: una contra la intromisión extranjera y el combate contra el tráfico de armas

Precisamente este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció dos reformas a la Constitución para proteger al país contra la intromisión extranjera en respuesta a la decisión de Trump de declarar terroristas los cárteles de la droga.

En la Mañanera de este 20 de noviembre, la mandataria, quien recalcó que no van a permitir la invasión e injerencismo en suelo mexicano, informó que se trata de los artículos 19 y 40: el primero, relacionado con delitos de prisión preventiva y el segundo con la soberanía nacional.

En el 19, el texto propuesto a modificarse, versa de la siguiente forma: A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculados con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Mientras que en el 40 se propone la adhesión de dos párrafos: el Pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por ésta tierra, agua, mar o espacio aéreo.

EU designa a cárteles de droga como grupos terroristas

Ayer, el Gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Familia Michoacana como organizaciones terroristas.

“Más allá del nombre que pongan, compartidos con el Gobierno de Estados Unidos compartimos la lucha contra estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país, además de evidentemente cooperamos para que no haya el tráfico, particularmente de drogas sintéticas.

“Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación, nosotros no negociamos la soberanía, no puede ser una oportunidad de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía, ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo, menos invasión”, recalcó Sheinbaum.