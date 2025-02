Partidos para hoy miércoles 19 de febrero; Liga MX, Champions League, Concachampions y más

SOY FÚTBOL

Este miércoles 19 de febrero promete grandes duelos para los aficionados al fútbol, con la Liga MX ofreciendo un vibrante encuentro entre el Club América y León a las 19:00 horas por TUDN y Vix Premium, seguido por Santos Laguna vs Cruz Azul a las 21:05 horas, transmitido por TUDN, Vix Premium y Canal 5.

La UEFA Champions League presenta partidos imperdibles: Borussia Dortmund enfrenta al Sporting CP a las 11:45 horas, mientras que a las 14:00 horas se disputan tres encuentros emocionantes: PSG vs Stade Brestois, Real Madrid vs Manchester City y PSV vs Juventus, todos por Caliente TV.

En la Concachampions, Herediano recibe al Real Salt Lake a las 17:30 horas, Antigua mide fuerzas con Seattle Sounders a las 19:00 horas y Motagua se enfrenta al FC Cincinnati a las 21:00 horas, todos disponibles en Tubi.

El fútbol asiático también dice presente con la AFC Champions League: Shanghái Port juega contra Yokohama F. Marinos a las 06:00 horas por Disney+ Premium. Además, en el Campeonato Catarinense, Hercílio Luz vs Criciúma será a las 17:30 horas por Fanatiz y Brasileirao Play.

La Copa Argentina presenta el duelo Defensa y Justicia vs Racing Córdoba a las 18:10 horas por TyC Sports Internacional. Mientras tanto, la Copa Libertadores verá acción con Boston River vs Ñublense a las 16:00 horas, El Nacional vs Barcelona SC y UCV vs Corinthians, ambos a las 18:30 horas por Disney+ Premium.

Finalmente, la Liga Colombiana cierra la jornada con Once Caldas vs Deportivo Pereira a las 19:10 horas, transmitido por Vix Premium, Fanatiz y RCN Nuestra Tele. Un día completo de fútbol internacional que ningún aficionado querrá perderse.

