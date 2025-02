No hay nada ilegal: Sheinbaum respecto a vuelos de drones EU sobre México

EXCELSIOR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió este miércoles desde Palacio Nacional a los reportes de que drones de Estados Unidos han estado sobrevolando el territorio del país.

En este sentido, la mandataria señaló que “no hay nada ilegal”, respecto a estos sobrevuelos pues atribuyó que obedecen a la colaboración bilateral que existe en materia de seguridad entre las dos naciones.

En estos vuelos de drones no hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años. No es de ahora porque sale el The New York Times, sobre estos vuelos que son parte de coordinación, son colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el de México”, explicó.

En más sobre el tema, la jefa de Estado apuntó que los sobrevuelos de drones sobre territorio mexicano “muchas veces son peticiones del gobierno de México”; es decir, por colaboración e información para poder atender condiciones de seguridad.

Es parte de una colaboración y de una coordinación en donde se comparte la información. Siempre en el marco de los cuatro principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía”, enfatizó.

Aunado a lo anterior, la doctora habló sobre la intención que tienen algunos medios de debilitar al gobierno de México, publicando notas erróneas como la de los drones, argumentando la vulneración de la soberanía nacional.

Quieren vulnerarnos como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. Jamás. Y no nos van a vulnerar, porque el pueblo de México y el gobierno es uno solo”, externó la presidenta.

Para cerrar, Sheinbaum Pardo refirió que no será posible debilitar al gobierno puesto que hay principios y uno de ellos es que la soberanía no es negociable; otro según indicó es siempre decir la verdad.