Cuenta con la colaboración de Adrián L. Santos.

Por Mino D’Blanc

“Ando Dolido” es el nuevo sencillo de Joaquín Medina, mismos que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La canción es un electrocorrido que revela cómo se le puede dar la vuelta al desamor cuando se lleva la fiesta por dentro.

Y es que Joaquín Medina ha hecho de dicho género todo un estilo de vida, con la frescura y autenticidad de una propuesta muy llegadora que ha atrapado a las nuevas generaciones.

Sobre “Ando Dolido”, el artista comenta: “la canción se hizo en un camp. Estábamos cotorreando y tomando un poquito, pero yo andaba dolido, así que empezamos a aventurarnos una tonada con una guitarrita a la que le faltaba una cuerda y luego luego salió la letra de “me destapo unos botes para que no se note que ando triste…”, y nos gustó, todo coincidió y armamos la rola. Cuando terminamos la mitad me sonó a que era como la segunda parte de “Ya no estoy dolido”, se la mandé a Adrián, le gustó, nos metimos al estudio en CDMX a escribir y después nos fuimos a Monterrey a grabarla con los instrumentos completos”.

Y es que este tema es precisamente la continuación de “Ya no estoy dolido”, pero ahora con un toque triste y sentimental como “cuando andamos valiendo gorro por una mujer”, según las palabras del propio cantante originario de Chihuahua y que en el recién terminado año 2024 firmó contrato con Sony Music México.

Joaquín Medina sumó la participación en esta canción del talentoso joven de 21 años de edad Adrián L. Santos quien tiene una base de 3M de oyentes mensuales gracias a sus originales corridos de desamor. Sobre dicha colaboración, Joaquín Medina puntualizó: “trabajar con Adrián siempre va a ser un gusto. Me parece una persona súper talentosa, carismática, ocurrente y divertida con la que se puede trabajar. Siempre compartimos las ideas, pensamos lo mismo incluso. Trabajar “Ando Dolido” con Adrián fue muy interesante, pues ahora les tocó el lado a toros esos que están tristes, y al parecer, los dos tenemos las palabras correctas par llegar a ellos. Desde la producción musical hasta el video fue puro gozarla y pasarla bien. Ojalá se vengan muchos temas más con Adrián”.

El video oficial de “Ando Dolido” lo dirigió Narsés con la realización de Namuju y con locaciones en Foro Radi Récords.