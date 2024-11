Bitácora de futuro: Minicuentos

Por Bayardo Quinto Núñez

PENSAMIENTO

“Gobernar con cultura sería la propia lectura que encaja la señal anhelada y buena andanza

constructiva para todos”

MINICUENTOS

LA CARRETA Y EL AVIÓN

La carreta se desplazaba, y al que le daban raid le dijo al conductor, puede ir más

rápido. Claro, si mi carreta fuera avión.

SIN HIPOCRESÍA

No estoy loca. Un siglo después, el espejo puntiagudo no miraba, conversaba con

Esmelda cuando se duchaba, la veía desnuda de espalda y no, y, desde ese espejo

observó le hacía señas y muecas, le llamaba, entonces Esmeralda conversaba con el,

pero se cercioró era una imagen estática. Era la amistad sin hipocresía.

LLEGAR O NO

Felipa exteriorizaba a Norberta: Por favor tengo que llegar a tiempo. Pero no se movía

ni aun lado ni otro. Me llevan, no haga tanta emoción, refutó Norberta.

EL POLVO Y EL AGUA

El camino estaba lleno de polvo, que payasada, comentaba Narciso a Benjamín. Si

había llovido pero caminé sobre el y no me llené ni de polvo, ni de agua, repuso

Benjamín.

QUÉ HICISTE

Me enamoré y lo maté, después me di cuenta era la víctima equivocada.

NO TIENE RESPUESTA

Hace mucho tiempo, dormiste con él o con ella. Puedes pasar toda la vida con un tesoro

y no sabes lo que tienes.

QUÉ

Una mano meticulosa, dejó que las emociones se interpusieran, no lo consiguió y

después condenan a los viejos y quien la violó fue (ron) otros.

MUESTRA DE SANGRE

El piso estaba lleno de sangre. Dónde estuvo anoche. Tomé dos cervezas en el bar

¡Chelín! Y esta sangre en el piso de su casa. Es de mi gato. Pero su esposa esta muerta,

la encontramos en su vehículo.

DUPLICIDAD

Julio 30 del tiempo, la música clásica estaba sonando estridente. Mentira. Era la lluvia

que dictaba sus mejores sonido. No, era un híbrido de música y gotas de lluvia.

Mientras tanto esas miradas naturales chocaban contra los muros y ventanas de la

mente.

PENSAMIENTO SUPERLUMINICO

Cabe puntualizar, le decía Mauricio a José, que las notas de lo cotidiano no son

registradas con fechas, pero dicho documento adquiere la categoría de diario, y no de

libro de apuntes, porque fíjate que Ariel, cada vez que escribía, señalaba si era un lunes,

jueves o sábado; envolviendo una historia lineal en una secuencia circular de días de

la semana. Sin embargo, por los datos registrados y las averiguaciones realizadas por

la actual institución propietaria, se estima que las vivencias descritas transcurrieron

entre 1974 hasta el tiempo infinitesimal dentro de una velocidad del pensamiento

superlumínico. A lo mejor es que no existe tiempo y estamos engañados, replicó José.

Póngale mente a ello, inquirió Mauricio, pero ya sabes no podemos hacer nada…

FELICIDAD E IDENTIDAD

Hola, quién es. Es un error, tu Papá murió hace 65 años. No está vivo. Como no lo

supiste, eras íntima con tu madre. Fue al cementerio. Los conoces. Es él, es mi padre.

No sé como seguiré viviendo. Que harás. No sé aún. Es mi madre la fallecida. No lo

puedo creer. Regresa a tu ciudad, no dudes. Ahora quiero respuestas. Dame mi

pasaporte. No. Ahora estás aquí.

LA ERRANTE

Eres mi única oportunidad. Te devolveré el auto muy pronto, lo prometo. No crees que

deberíamos rendirnos. Vino a mi oficina. Sabe demasiado de nosotros. Quiso

liquidarme. La vieja la reconocerá. ¿Cómo pudiste imaginar algo así? Esta hecho. Y

ahora. Nunca me dijiste. Hay cosas que hacer. Pronto llegará la Policía, ya hablé. Todo

quedó anunciado y probado. Descúbrelo entonces.

NO. 8274

Está en peligro. Qué hacía en la torre. Quiero saber quién eres, no se nada de tu niñez.

De que hablas. Adelante cuéntame. No pasé mi niñez en la torre, estúpido.

PAIS IMAGINARIO

Aquí inicia. Vean. Roberta mordazmente inquiría a su mente: En mi país imaginario

donde afortunadamente vine a la vida y permanece mi infancia, vida y muchos

recuerdos. Mediante la escritura se abre y recobra vida, está regresando al país que

me vio nacer, y al ser humano, para insertar todo en la memoria imaginaria, y es hasta

después de décadas el tiempo facilita los datos, detalles de esa nueva vida renovada,

aunque haya una separación, ha sido de mucha utilidad. Después, se reconstruye. Ella,

cuando despertó la palabra, las letras, la cultura nunca caen en un desierto, son de

mucha utilidad y se asemejan a las cuerdas de los instrumentos de cuerdas, porque son

símbolos, sonidos, tiempos exquisitos que deambulan por todo el Planeta, y el Cosmos

es la misma cultura y tradiciones ancestral, no son los Griegos, Atenienses, o cualquier

otro dicho por ahí. Del Cosmos nace todo.

PRE HISTORIA E HISTORIA, TRADICIONES CULTURALES

El tiempo le comentaba a la señora realidad: La pre historia, historia de nuestros

ancestros, indios, fundaron sus propias tradiciones, cultura y conforme el tiempo

vinieron renovando, cambiando hasta adaptarla a lo moderno, pero, un día se

encontraron frente a frente, ante disputa ridícula, era una emboscada; no se

desperdicia la oportunidad, es difícil sacar de los moldes mentales auto diseñados. Se

salvó una vez más, porque los pueblos en la pre historia, historia son los arquitectos de

sus culturas, no es Grecia. Atenas, Sumerios y etc. Estos inventaron sus propias Artes.

Cada pueblo tiene su propia cultura, tradiciones. Nuestros indios inventaron y

conforme el tiempo fueron modificándose esa inmensa herencia. Ahora todo pueden

decir.

SOLO SOY UN EPITAFIO

No es aquí, espérate voy a preguntar, entonces Juana preguntó a una mujer que

pasaba, ¿Dónde vive doña Lolita? Allá, le señaló la mujer transeúnte. Doña Juana con

su esposo se enrumbaron donde había señalado la caminante sibilina. Llegaron a la

casa señalada, la puerta estaba abierta. Buenas noches, dijo doña Juana. De inmediato

Salió sonriendo Silvia. Qué se les ofrece, expresó. Bueno venimos a retirar una

encomienda que nos envió nuestro sobrino. Silvia, se sonrió y les expresó: que extraño

no hemos recibido tal encomienda. Juana quedó observando a su esposo, que se había

quedado ido oyendo a Silvia. Pero no es posible, inquirió Juana. Vea doña Juana su

sobrino murió hace cinco días, pero antes de fallecer dijo que le entregara este sobre

sellado, señaló Silvia. Haber muéstremelo, le dijo Juana. El esposo de Juana abrió el

sobre y sacó un papel que solamente decía: “SOLO SOY UN EPITAFIO”.

Biodatos de Bayardo Quinto Núñez, Escritor, Pintor, siempre estudio Música, Artesano

del Calzado, Profesor de Educación Física en Instructor Deportivo Baloncesto,

Licenciado En Ciencias Jurídicas y Sociales. Nicaragüense .