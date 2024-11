Felipe Velázquez, Mario Riestra Piña y el grupo Ucol…a recoger lo que queda del PAN

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Felipe Velázquez, a nombre de lo que queda de la corriente del expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez; Mario Riestra Piña, con el control del maltrecho Comité Directivo Municipal en la Angelópolis y el autodenominado grupo Ucol (Unidos contra Lalo), que todavía no tiene candidato, pero lo postulará cuando salga la convocatoria, se disputarán lo que resta del PAN en la entidad.

Los ucoles, es decir, la ex diputada local Mónica Rodríguez; los ex dirigentes estatales del blanquiazul, Genoveva Huerta y Rafael Micalco y el ex presidente de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui están entusiasmados, porque ya vieron que Eduardo Rivera TUVO que cambiar 3 veces de candidato. Primero sondeó la posibilidad de autopostularse, después probó con Adán Domínguez y, finalmente, se vio forzado a candidatear a Felipe Velázquez: Adán Domínguez pide no le descarten para el PAN estatal

A falta de que Marko Cortés defina el método de elección del siguiente presidente del panismo en la entidad, el Ucol considera que la corriente predominante, la de Eduardo Rivera, es MUY VULNERABLE, porque su actual representante, Augusta Valentina Díaz, cada día se debilita y desaparece más.

Incluso, ya terminó el gobierno municipal el trienio 2021-24 y los albiazules no quedaron nada contentos, no solamente por el FRACASO ROTUNDO de Adán Domínguez como alcalde sustituto, sino –sobretodo- porque no se respetaron acuerdos y en el pasado ayuntamiento y dirigencia del PAN hubo más posiciones y candidaturas para priístas que para ellos: Miguel Mantilla sigue sin tomar cursos de derechos humanos ni igualdad de género: Karina Romero

MARIO RIESTRA: “NO VOY CON LALO”

Pero los ucoles enfrentan problemas serios, como la falta de un aspirante ya definido y la división de TODAS las corrientes que no están con Eduardo Rivera, puesto que el grupo que controla el Comité Municipal panista en la capital, el del ex diputado federal Mario Riestra Piña, que perdió la elección en junio, NO VA con ellos, aunque él asegura que tampoco se suma a Eduardo Rivera.

Mediante una breve charla vía whats app, Riestra Piña sentenció que, en esta ocasión, él no se plegará al ex candidato a la gubernatura y, por el contrario, quiere convertirse en el próximo presidente del partido en la entidad: Video desde Puebla: Eduardo Rivera y Mario Riestra en la marcha anti4T

Aunque los ucoles aseguran que Riestra Piña ya arrió banderas y se plegó al ex candidato a gobernador, aquél aseguró que sí se apuntará para ser el “candidato del cambio” y coincidió con los antiriveristas en que Felipe Velázquez – que se destapó como candidato el pasado lunes 28- no es más que su títere: José Felipe Velázquez sustituye a Michel Chaín en el ayuntamiento

Si en esta ocasión Riestra Piña REALMENTE no va con Eduardo Rivera y se lanza como una tercera vía, es cierto que le abre un hueco más al ex edil de la capital; no obstante, el hecho de que tampoco se sume al Ucol implica que los antiriveristas lleguen segmentados, divididos a la elección interna.

Y, pese a que perdió la elección por la gubernatura, ya no tiene los recursos y/o opciones que le daba el ayuntamiento de Puebla y su Augusta Valentina se convirtió en un déficit político-panista, el ex alcalde de la capital todavía contaría con un aliado poderoso y mañoso; ya que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, se ha mostrado especialmente reacio a garantizar a los panistas poblanos un proceso DEMOCRÁTICO y con verdadera representatividad de la militancia, que dé LEGITIMIDAD al próximo dirigente en la entidad: Marko Cortés reitera apoyo del PAN al presidente municipal electo, Eduardo Rivera