Una iniciativa para cerrar la brecha digital de personas con discapacidad y personas mayores

Universitat Oberta de Catalunya

Un alumni de la UOC ha desarrollado un laboratorio de tecnologías para la inclusión

El proyecto Inclutic ha sido uno de los ocho finalistas de la 12.ª edición del SpinUOC, el programa anual de impulso al emprendimiento de la universidad

Las nuevas tecnologías han transformado el mundo en que vivimos. Las usamos a diario para prácticamente todas las acciones que llevamos a cabo, desde trabajar, relacionarnos, comunicarnos y estudiar, hasta disfrutar de ocio o informarnos, entre otras. Sin embargo, muchas de esas tecnologías no están pensadas ni diseñadas para personas con alguna dificultad, ya sean personas con diversidad funcional o simplemente personas mayores a las que les suele costar más lidiar con los dispositivos digitales. El resultado es que estos colectivos acostumbran a quedarse excluidos, una situación especialmente acuciante en algunas regiones del hemisferio sur.

En este sentido, el colombiano Gustavo Alberto Hincapié, quien cursó el máster de Tecnologías Accesibles de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha desarrollado Inclutic, un laboratorio de tecnologías para la inclusión de personas con alguna discapacidad o personas mayores. El proyecto ha sido seleccionado entre los ocho finalistas de SpinUOC, el programa de impulso a iniciativas emprendedoras de la UOC, que este año alcanzaba su 12.ª edición.

Se trata de una plataforma que ofrece servicios 360°: “Es un centro integral de recursos en el que se ejecuta el diseño y la estrategia para ayudar a las personas a establecer una solución adaptada, tanto de hardware o software como de mobiliario en función de la limitación física, sensorial o cognitiva de cada usuario”, explica Hincapié.

Cambio de perspectiva

El objetivo final es facilitar la inclusión social, educativa y laboral de esas personas. Asimismo, el proyecto da apoyo a entidades públicas y privadas en el diseño inclusivo y las estrategias que mejoren la accesibilidad de sus productos y servicios.

Y es que, como característica diferencial, el proyecto no se centra en ayudar directamente a las personas con alguna dificultad con el fin de que puedan usar tecnologías no pensadas para ellos, sino que desde Inclutic se dirigen a la sociedad para que implemente los cambios necesarios con objeto de incluir a todo el mundo. Así, los servicios de esta plataforma se orientan a escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y hospitales, entre otros, para que puedan atender a estos colectivos.

Por el momento, ya trabajan con administraciones locales a las que les ofrecen servicios para sus centros en función de sus recursos y necesidades. Incluso “hemos implementado soluciones para personas que no pueden moverse de casa y que deben cursar sus estudios de forma virtual”, señala Hincapié.

En ese caso, un equipo de Inclutic se traslada al domicilio y determina qué necesita esa persona para poder conectarse. “Si solo mueve un ojo o solo puede guiñarlo, lo adaptamos todo para que pueda cursar primaria o secundaria. Trabajamos en zonas muy deprimidas socialmente. En ocasiones, hemos tenido que desmontar la cama para poder poner un escritorio o arreglar las goteras de las casas porque caía agua sobre la tecnología”, cuenta este emprendedor.

Más de 25 años de experiencia

El proyecto Inclutic nace como una empresa derivada de Tecnoayudas, una compañía con una amplia experiencia en Colombia en el sector. En 2003, Hincapié impulsó la creación de una de las webs colombianas pioneras sobre diversidad funcional y, más adelante, crearon la ONG Corporación Discapacidad Colombia, siempre con el objetivo de lograr que la tecnología sea una herramienta de inclusión para colectivos tradicionalmente excluidos.

“A finales de los años noventa, el desarrollo tecnológico era explosivo y dibujaba un futuro en que todo iba a gestionarse a través de la tecnología. Recuerdo que entonces me empecé a preguntar cómo iban a hacerlo personas invidentes, por ejemplo, o sin manos, que históricamente habían sido excluidas”, comenta este emprendedor, que destaca como en 2007 trabajaron junto a la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación del artista Juanes para poner en práctica un proyecto de tecnología orientado a víctimas del conflicto armado en Colombia, así como otras discapacidades. “Trabajamos en zonas muy afectadas por las minas antipersona del conflicto armado”, recuerda Hincapié.

Después de años de experiencia, este emprendedor decidió cursar el máster de la UOC, y casi desde el primer momento, comenzó a trasladar el conocimiento obtenido a la empresa y a aplicarlo para enfrentarse al reto de conectar a colectivos vulnerables y ofrecerles las mismas oportunidades que cualquier otra persona. “SpinUOC nos ayudó a materializar la idea que teníamos de generar una oferta integral y automatizada, que hemos logrado escalar, por lo que ahora podemos ofrecer servicio hasta a 500 centros a la vez”.

“Cuando decidí dejar mi trabajo hace 16 años, todo el mundo me decía que estaba loco, porque no había seguridad económica, debido a que este mercado estaba asociado a personas de escasos recursos. Ahora todos mis amigos tienen diversidad funcional, y eso que antes no conocía a nadie”, resume.

Este proyecto emprendedor favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 10: Reducción de las desigualdades.