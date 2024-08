¡Te invitamos a formar parte de la secretaría de Seguridad Pública de Atlixco, aquí están los requisitos!

Desde Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública de Atlixco, continúa ofreciendo la oportunidad para formar parte de su equipo.

Si estás interesado en contribuir a la seguridad y bienestar de las familias atlixquenses, cuentas con vocación de servicio, honestidad, lealtad y disciplina únete a la corporación.

Te compartimos los requisitos generales que debes cumplir:

o Edad: Tener 18 años cumplidos y menos de 40, al presentar la solicitud.

o Nacionalidad: Ser ciudadano(a) mexicano(a) y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

o Escolaridad: estudios correspondientes a la enseñanza de nivel medio superior.

o Experiencia: No se requiere experiencia previa, aunque se valorará la experiencia en seguridad o áreas relacionadas.

o Salud Física y Mental: Gozar de buena salud física y mental que le permita participar en actividades que demanden esfuerzo físico y mental.

o Antecedentes Penales: No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal. No estar suspendido(a) o inhabilitado(a), ni haber sido destruido por resolución firme como servidor público.

o Acreditar los exámenes de control y confianza para el puesto de Policía Vial.

o Documentación: Identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y otros documentos que se detallarán en el proceso de selección.

La Secretaría de Seguridad Pública de Atlixco ofrece capacitación continua, oportunidades de crecimiento y un entorno laboral comprometido con la mejora de la seguridad en nuestra comunidad.

Consulta la convocatoria completa en: https://drive.google.com/file/d/1pOquGqduaKKwHgxwqZW-eMKO_MWr1i-v/view?usp=sharing para obtener más información y acude a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Atlixco, avenida Justo Sierra #1905, colonia La Carolina.