No habrá persecución, tampoco destrucción, pero SÍ se aplicará la ley: Alejandro Armenta

Por Roberto Desachy Severino

Rafael Moreno Valle canalizó mucho de su tiempo y recursos, principalmente al inicio de su gobierno, a exhibir y destruir una buena parte de lo que había hecho su antecesor, Mario Marín Torres, el tristemente célebre “Góber Precioso”.

¿Y qué decir de Luis Miguel Barbosa Huerta, quien se negó a utilizar las oficinas ejecutivas del CIS y permitió que se convirtieran en elefantes blancos varios proyectos morenovallistas, como la Estrella de Puebla y/o el tren Angelópolis-Cholula?: Video: La Estrella de Puebla no se reabrirá hasta que sea segura, reiteró Miguel Barbosa

Muchos ex mandatarios estatales gastan tiempo, energías y, sobretodo, recursos en destruir parte del legado de sus predecesores, pese a que ello implica un obvio daño a las arcas poblanas, ya que el dinero con que se construyeron –por ejemplo –el CIS y la Estrella de Puebla NO fue de Rafael Moreno Valle y sus socios, sino de los ciudadanos.

Político y funcionario público formado, maduro, Alejandro Armenta Mier no tiene en mente destruir nada de las obras, planes o programas de las gestiones anteriores, tampoco hará una persecución hacia los actuales o pasados gobiernos, ya que sabe que hacerlo le quitaría tiempo, dinero y atención: Disciplinado, ordenado, trabajador y generoso, pero exigente, irónico y contundente, el decálogo de Alejandro Armenta Mier

CASO ACCENDO: NO ESCARNIO POLÍTICO NI MEDIÁTICO, PERO SÍ A LA APLICACIÓN DE LA LEY

Alejandro Armenta tendrá respeto, reconocimiento al desempeño y logros de sus antecesores. No obstante, en caso de anomalías, como el presunto hoyo financiero, las inversiones fallidas en el banco Accendo, se atenderán por las vías legales, con apego a derecho, sin subjetividad ni escarnio político o mediático: Función pública contratará un perito para investigar inversión en Accendo

No habrá filias o fobias en el ejercicio de gobierno, mucho menos en la aplicación de la ley. El gobernador electo planea implementar un Método de Calidad Total en el Sistema de Administrador, que conllevará una gran exigencia a los funcionarios públicos: Nada de que desde el viernes al mediodía se van al cine o bar o tomarse libre los cumpleaños.

Armenta Mier exigirá a sus colaboradores consagrarse en el servicio público, estar disponibles, localizables y con capacidad de gestión todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos. Su exigencia es inflexible y los que la acepten podrán estar en el gabinete, quienes se nieguen “tendrán que esperar al 2030”.

En las reuniones públicas, se percibe la cercanía, simpatía y buena vibra entre los gobernadores actual y próximo, Sergio Salomón y Alejandro Armenta. Ello deberá permitir una entrega –recepción transparente, que dé seguimiento a los programas y obras actuales y facilite la rápida ejecución de los planes de gobierno de la siguiente administración: Seguridad, prioridad para poblanos: Sergio Salomón y Alejandro Armenta

PAN: EDUARDO RIVERA NO, PERO MUNDO TLATEHUI TAMPOCO

Un destacado miembro del PAN, que, incluso, ha sido diputado local, federal, senador, etc, pero que NO me autorizó a decir su nombre, enfatizó que el próximo dirigente estatal del partido no debe ser alguien que haya perdido en la pasada elección concurrente, puesto que su llegada sería vista como una especie de “premio de consolación” o la imposición de un grupo sobre los demás, como sucedió en la designación de candidatos: Acusa Mónica Rodríguez que la paupérrima votación del PAN se debió a que se privilegió a un grupo

Esta lógica y bien fundada reflexión haría que el presidente municipal con licencia, Eduardo Rivera Pérez, quede fuera de la contienda para encabezar el partido y, principalmente, reconstruirlo. Además, el ex candidato a la gubernatura fue presidente del PAN hace 20 años y, por obvias razones, la condiciones políticas, sociales y económicas del partido y el estado NO son las del 2004.

Los jilguerillos a sueldo de Edmundo Tlatehui, edil de San Andrés Cholula, pregonan que su jefe debe sustituir a Augusta Valentina Díaz de Rivera al frente del blanquiazul, solamente porque logró imponer a su mujer como sucesora. ¡GRAN LOGRO!, pero se olvidan de que en el blanquiazul DETESTAN el nepotismo y la imposición de familiares como prácticas: Ely Téllez renuncia al PAN tras 13 años de militancia; culpa a Mundo Tlatehui y Lupita Cuautle

Con la complicidad de Augusta Valentina, que, afortunadamente para el panismo, ¡ya se va de la dirigencia!, Mundo Tlatehui dividió al partido y el triunfo de su esposa fue consecuencia DIRECTA de la profunda división interna de Morena y los graves yerros y estupidez de su candidato a la alcaldía, Víctor Correau Galeazzi, no de un buen gobierno, tampoco de su capacidad política ni operativa.

Es más, al interior del albiazul están HASTA LA MADRE de jugarretas como las de Eduardo Rivera, Mundo Tlatehui y Mario Riestra, que hicieron candidatas a sus cónyuges, los dos primeros y a su hermana, el tercero. Al contrario, DEMANDAN que la próxima dirección estatal del PAN esté LIMPIA de esposas, novias, amigos, hermanos, primos y/o socios de supuestos “líderes”: Susana Riestra y Rafael Micalco serán diputados locales plurinominales del PAN