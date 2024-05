Lenny Kravitz protagonizará el espectáculo inaugural de la final de la UEFA Champions League presentado por PEPSI®

PRNewswire

PEPSI REVELA QUE EL LEGENDARIO ARTISTA ENCABEZARÁ SU IMPERDIBLE KICK OFF SHOW ANUAL

LONDRES

#PepsiKickOffShow – A Pepsi® y la UEFA les da mucho gusto anunciar que el legendario músico de rock Lenny Kravitz encabezará el Kick Off Show de la Final de la UEFA Champions League, que Pepsi presentará el 1 de junio en el estadio Wembley en Londres. Este es el octavo año que Pepsi y la UEFA celebran la final con su esperado espectáculo, un evento que sin duda será una experiencia inolvidable, minutos antes de la mayor final en el calendario del fútbol de clubes.

El artista, ganador de un Grammy y conocido por su dinámica presencia escénica y sus éxitos icónicos, lleva décadas cautivando al público con su singular estilo multigénero y su magnética presencia escénica. Kravitz, que recientemente recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha estado concentrado en su esperado próximo álbum, Blue Electric Light. El cual está generando grandes expectaciones entre sus fans y críticos por previo a su lanzamiento el 24 de mayo, justo una semana antes del Kick Off Show que presenta Pepsi antes de la Final de la UEFA Champions League.

Para aumentar aún más el entusiasmo por la actuación tan esperada, hoy Pepsi lanzará un enérgico cortometraje titulado ‘Wembley Is Blue | Lenny Kravitz x UCL Final Kick Off Show by Pepsi’. En este corto, oímos los inconfundibles ecos del himno de la Liga de Campeones de la UEFA mientras Lenny Kravitz camina lentamente por el túnel del estadio de Wembley, brocha en mano, cubriendo las paredes de azul… dirigiéndose a la cancha legendaria del estadio de Wembley. Vemos al rockstar pasar frente al majestuoso trofeo de la UEFA Champions League, antes de pisar el famoso césped del estadio, cuando la cámara se aleja de repente para revelar un mural azul de su cara que cubre el terreno de juego y un estadio en efervescencia, todo ello en preparación para el espectáculo más esperado de Londres.

Kravitz comentó: “Me muero de ganas de actuar en el Kick Off Show by Pepsi de la Final de la UEFA Champions League en Londres, una ciudad con un lugar especial en mi corazón. Va a ser un espectáculo fantástico antes de una final que significa tanto para muchos de nosotros. Me emociona mostrarles todo lo que tenemos preparado”.

Eric Melis, vicepresidente de Marketing Global de Marca Pepsi en PepsiCo, puntualizó: “Por ser una marca con una amplia trayectoria tanto en la música como en el fútbol, nos enorgullece reunir de nuevo, en la ciudad anfitriona, a millones de espectadores de todo el mundo y traer a uno de los nombres más icónicos de la música para una actuación electrizante en vivo desde el emblemático estadio de Wembley en Londres como sede de la música, el deporte y el entretenimiento. El Kick Off Show by Pepsi de la Final de la UEFA Champions League correrá a cargo de una leyenda de la industria musical que dotará de dinamismo y energía sin igual al espectáculo. Lenny Kravitz es alguien que siempre lo da todo y promueve el amor y la humanidad en su trabajo. Vive conforme a nuestra filosofía “Sed de más”, que celebra el anhelo de vivir intensamente, así que estamos impacientes por ver cómo reaccionan los fans a este espectáculo irrepetible”.

Guy-Laurent Epstein, director de Marketing de la UEFA, agregó: “El Kick Off Show que presenta Pepsi para la final de la UEFA Champions League de este año, desatará la euforia de los aficionados cuando el legendario icono del Rock and Roll, Lenny Kravitz, suba al escenario para ofrecer una de sus características actuaciones antes de la final de la UEFA Champions League de este año. Nuestra larga y fructífera asociación con Pepsi nos llena de orgullo, ya que colaboramos para hacer que este partido tan esperado en el calendario futbolístico sea más memorable y entretenido para los asistentes en Wembley y los demás fanáticos alrededor del mundo”.

Nuevamente, Pepsi y la UEFA celebran la final de la UEFA Champions League con un espectáculo musical impresionante a cargo de los artistas más icónicos del mundo que une a los fans del fútbol y de la música a través de entretenimiento de primer nivel. El Kick Off Show by Pepsi de la Final de la UEFA Champions League, la materialización de la plataforma mundial de Pepsi “Sed de más”, se transmitirá en más de 200 países y territorios de todo el mundo, minutos antes de que comience el partido más destacado del calendario de fútbol de clubes.

Los aficionados podrán ver el Kick Off Show a través de su emisora local y del canal oficial de la UEFA en YouTube. Se anima a los aficionados a mantenerse informados siguiendo a Pepsi en Instagram, X (previamente Twitter) y Facebook.

Desde su inauguración en 2016, Pepsi ha traído talento musical internacional en vivo al evento deportivo anual más visto del mundo, convirtiendo la final de la UEFA Champions League en una verdadera plataforma de entretenimiento global. El espectáculo de este año llegará a los aficionados de la mano del multipremiado cantautor e instrumentista Lenny Kravitz, que interpretará temas de su catálogo, que abarca 35 años, y nuevas canciones de su más reciente (el duodécimo) álbum de estudio, Blue Electric Light. Pepsi cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo futbolístico y desde hace tiempo defiende la diversidad de artistas y géneros. Así que, ¿quién mejor para encabezar el Kick Off Show by Pepsi de la Final de la UEFA Champions League que el ganador de un Grammy y superestrella mundial Lenny Kravitz? Una de las mayores estrellas del rock de nuestra generación.

Considerado uno de los grandes del rock de nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha trascendido géneros, estilos, razas y clases sociales durante más de tres décadas de carrera musical. Este escritor, productor y multi instrumentista, que se deleita con las influencias del soul, el rock y el funk de los años sesenta y setenta, ha ganado cuatro premios GRAMMY®.

Lenny Kravitz fue galardonado recientemente con el Music Icon Award en los People’s Choice Awards de 2024 y ese mismo año recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, la CFDA lo reconoció con su Fashion Icon Award por su papel no solo como uno de los roqueros en más alta estima, sino como una gran influencia de la moda.

En 2023, Kravitz estrenó la himnótica canción “Road To Freedom”, que escribió, interpretó y produjo específicamente para “Rustin”, la película de Netflix. El tema, que puede reproducirse AQUÍ, se escucha durante los créditos finales. Junto con el lanzamiento de esta canción, Kravitz consiguió una nominación al Globo de Oro por mejor canción original para película, una nominación al Critics Choice Award por mejor canción y una nominación al Guild of Music Supervisors Award por mejor canción escrita y/o grabada para una película por su inspiradora “Road to Freedom”.

Además de sus once álbumes, del que se han vendido 40 millones de copias en todo el mundo, su empresa creativa Kravitz Design Inc. cuenta con una impresionante cartera de empresas dignas de mención, entre otras, hoteles, proyectos de condominios, residencias privadas y marcas legendarias de gama alta como Rolex, Leica y Dom Perignon. En 2022 lanzó su propia marca de licores ultraprémium, Nocheluna Sotol, un destilado de Chihuahua, México, derivado de la planta del sotol. Kravitz es autor de “Flash”, un libro que incluye fotografías únicas del rock. Su reciente autobiografía, “Let Love Rule”, también lo ha colocado en la lista de libros más vendidos del “New York Times”. En la actualidad, Kravitz es embajador de marca y rostro mundial de la colonia Y de YSL Beauty y embajador mundial de la marca de relojes de lujo Jaeger-LeCoultre. Este artista multidimensional también incursionó en el cine con el personaje de Cinna en las taquilleras “Los juegos del hambre” y “Los juegos del hambre: en llamas”, así como en las películas aclamadas por la crítica “Precious” y “El mayordomo”.

Lenny Kravitz lanzará su esperado nuevo álbum de estudio, Blue Electric Light, el 24 de mayo de 2024.