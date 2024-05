París 2024: Tendrá 36 atletas el Equipo Olímpico de Refugiados del COI

ARISTEGUI NOTICIAS

El equipo, encabezado por la ciclista afgana Masomah Ali Zada, competirá por primera vez con su propio emblema; sus 36 integrantes proceden de 11 países distintos y buscarán las medallas en 12 disciplinas.

El Equipo Olímpico de Refugiados del Comité Olímpico Internacional (COI) estará formado por un total de 36 atletas de 11 países distintos y con presencia en 12 de los deportes que se disputarán este verano en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El presidente del COI, Thomas Bach, anunció este jueves en una ceremonia desde la Casa Olímpica de Lausana (Suiza) el Equipo Olímpico de Refugiados del COI que participará en París 2024, por tercera vez en unos Juegos Olímpicos y en representación de los más de 100 millones de desplazados de todo el mundo.

BREAKING 🚨

36 athletes from 11 countries, hosted by 15 National Olympic Committees, competing across 12 sports have been named as members of the IOC Refugee Olympic Team for Paris 2024.

For the first time, the team will have its own emblem.

Details: https://t.co/5tKsRl9iFC pic.twitter.com/q6pUYPoGH1

— IOC MEDIA (@iocmedia) May 2, 2024