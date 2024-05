Semifinales de Liga MX, Copa Libertadores y más: Agenda de futbol del jueves 16 de mayo

RÉCORD

El camino hacia el título de Liga MX sigue. Este jueves, Rayados de Monterrey recibirá en el Estadio BBVA a Cruz Azul para disputar la Ida de las Semifinales del Clausura 2024. Tras el empate sin goles entre Chivas y América, tanto Rayados como La Máquina buscarán dejar un juego más vistoso en la antesala de la Gran Final.

Cabe recordar que la última vez que estos equipos jugaron en la Sultana del Norte, Cruz Azul, dirigido en ese entonces por Joaquín Moreno, ganó 1-2 ante Rayados, quien ya estaba con Fernando Ortiz al mando.

Además de la Liguilla de Liga MX, LaLiga en España entra a la última parte de su temporada. La jornada 36 del campeonato español pondrá fin con tres juegos: Las Palmas vs Betis, Almería vs Barcelona y Real Sociedad vs Valencia.

Además, la actividad en CONMEBOL sigue con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más, Te presentamos la agenda de futbol del jueves 16 de mayo:

Liga MX

Monterrey vs Cruz Azul | Hora: 21:00 horas | Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

LaLiga

UD Las Palmas vs Real Betis | Hora: 11:30 horas | Transmisión: SKY Sports

UD Almería vs FC Barcelona | Hora: 13:30 horas | Transmisión: SKY Sports

Real Sociedad vs Valencia | Hora: 14:00 horas | Transmisión: SKY Sports

Copa Libertadores

Fluminense vs Cerro Porteño | Hora: 16:00 horas | Transmisión: ESPN 3, Star+

Rosario Central vs Caracas FC | Hora: 16:00 horas | Transmisión: Star+

Universitario vs Botafogo | Hora: 16:00 horas | Transmisión: Star+

San Lorenzo vs Liverpool FC | Hora: 16:00 horas | Transmisión: Star+

Sao Paulo vs Barcelona SC | Hora: 16:00 horas | Transmisión: ESPN 2, Star+

Copa Sudamericana

Cruzeiro vs U La Calera | Hora: 18:00 horas | Transmisión: Star+