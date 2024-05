De La Hoya exige respeto de Canelo; el mexicano casi se le va a los golpes

ESPN

Momentos tensos se vivieron cuando el ex campeón y ahora promotor arremetió en contra de Canelo, ensalzando a Jaime Munguía previo al combate

Oscar de la Hoya, exboxeador y actual promotor, y Saúl Álvarez protagonizaron un conato de bronca que estuvo cerca de llegar a los golpes en la presentación de la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía del próximo sábado, luego de que el empresario estadounidense declaró que, a través de Golden Boy, construyó la carrera del pugilista mexicano.

“No puedo dejar de responder al hombre que solía promover. Parece que tiene problemas para recordar quien lo ayudó a convertirse en una estrella global. Para ser claros, sólo tengo respeto hacia ‘Canelo’ Álvarez como boxeador, su récord y habilidad hablan por sí solos, pero ha pasado los últimos dos meses insultándome en lugar de promover esta pelea, así que lo haré un poco más fácil para él: Sí, he enfrentado muchos retos en mi vida. Sí, he estado en rehabilitación muchas veces. Sí, hubo momentos muy bajos en mi vida y sí, hubo momentos que no prioricé mi salud mental que hice a un lado por mucho tiempo, pero eso no cambia el hecho que Golden Boy construyó a ‘Canelo’ Álvarez, una compañía que has querido destrozar por décadas y siempre ha tenido un nombre, el mío, así que ponle un poco de maldito respeto”, fueron las palabras de Oscar de la Hoya, quien pronosticó un triunfo de Jaime Munguía.

“En cuanto a Jaime, siempre ha dado muestras de grandeza, como será este sábado y esto le permitirá cerrar el círculo. Recuerdo que cuando tenía 21 años se ofreció como voluntario para enfrentarse a GGG [Gennady Golovkin] y ‘Canelo’ falló dos pruebas antidopaje, pero Jaime no pudo cumplir su sueño en 2018 y el sábado podrá hacer eso: cumplir su sueño y ser campeón del mundo”.

Al terminar el discurso del promotor, ‘Canelo’ Álvarez se levantó de su lugar para encarar a Oscar de la Hoya. “Tienen que escribirle lo que tiene que decir este mar… Tú no escribes nada. Eres un pen…, tú no haces nada, los que hacen todos, son los que están detrás de ti”, fueron algunas palabras que le gritó el pugilista, quien fue detenido por miembros de seguridad para impedir que llegarán a los golpes.

Después de las palabras de Oscar de la Hoya, ‘Canelo’ Álvarez tuvo su turno frente al micrófono. Aseguró que el sábado será una fiesta mexicana, que respeta a Jaime Munguía, pero también tachó al promotor de robarles a los boxeadores.

“Para este imbécil, intento de gente, que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo el ‘Canelo’ a Estados Unidos y que solamente lucró con mi nombre. Nunca perdió un solo centavo sino más ganó dinero. Por cierto, ¿ya le pagaste a Golovkin que le querías robar?, sí, muy bien porque si no hubiera metido a mis abogados me lo robas. Es lo único lo único que hace este hombre, ser una lacra del boxeo, robarles a los boxeadores para el que esté con él, meta por favor a sus abogados porque seguramente les está robando. Lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo”.