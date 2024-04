Nubarrones sobre Antorcha Campesina y la familia Córdoba Morán

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Por primera ocasión desde hace mucho tiempo, Antorcha Campesina está en riesgo de perder la joya de la corona entre los municipios que controla, Ocoyucan y, si esto ocurre, la organización que controlan la familia Córdoba, Juan Manuel Celis y demás podría quedarse ¡sin 300 millones de pesos anuales, más o menos!

Con más de 300 mdp anuales de presupuesto, Ocoyucan parece un lugar donde no pasa el tiempo y el rezago es la constante tanto en la cabecera como en sus comunidades, pues son evidentes las obras inconclusas, la falta de una política eficiente de recolección de basura, carencias de agua y drenaje, que representan un foco permanente de riesgo sanitario para miles de personas.

En un espacio muy reducido, Ocoyucan representa el cielo y el infierno entre quienes (por acción de la iniciativa privada) gozan de todos los servicios públicos, como agua potable, alumbrado, seguridad y vialidades dignas y los que sufren un doloroso rezago por la inacción y corrupción de una organización como Antorcha Campesina.

Se puede simpatizar o coincidir o no con la agrupación propiedad de Aquiles y Soraya Córdoba Morán por sus mecanismos paramilitares, autoritarios y la manera en que, muchas veces de manera ilegal, se apropia de tierras e invade áreas públicas para hacer negocio, como la educación y el transporte:Video desde Puebla: Locatarios de Antorcha-Amalucan protestan por incumplimiento de acuerdos

EL MALTRATO ANTORCHISTA A OCOYUCAN

Pero muchos presidentes municipales antorchistas en Tecomatlán, Tlaola, etc hicieron gobiernos aceptables, dignos, positivos en materia de dotación de servicios públicos, como educación, salud, infraestructura. No sucedió así en Ocoyucan, que mantiene el rezago que le permitió a AC convencer al electorado y, pese a esto, el pueblo sigue rezagado, sumido en la violencia e inseguridad, a pesar de la proximidad con polos de desarrollo, como Lomas de Angelópolis: Asesinaron a balazos a niño de 9 años en Ocoyucan

Hoy las cosas pueden cambiar por el peso que demográfica y electoralmente tiene Lomas de Angelópolis en Ocoyucan, donde los votantes de dicha zona son cerca del 50% del total municipal y, tal vez, el 2 de junio se decidan a ser el fiel de la balanza en la pelea por la alcaldía.

Todo esto lo sabe el candidato de Movimiento Ciudadano, Rafael Reynoso, quien en sus mensajes iniciales criticó al PAN y su candidato al gobierno estatal, Eduardo Rivera, por plegarse a las presiones antorchistas y dejarle la candidatura, cuando él mismo sabe cómo se las gasta para obtener privilegios y ensanchar su territorio y cuentas bancarias: Entregará Antorcha Campesina pliego petitorio contra la verificación vehicular

En Santa Clara Ocoyucan el panorama para el electorado parece muy claro: Continuidad de un gobierno charro y corrupto o la posibilidad de que por primera vez gobierne un edil NO antorchista y, por ende, sin la obligación de plegarse a los intereses políticos y financieros del clan Córdoba Morán.

EDUARDO CASTILLO AGUANTÓ VARA…ESTA VEZ

Urge que alguien ponga orden en Morena, porque esta vez su candidato a diputado federal, Eduardo Castillo López, aguantó vara y no respondió los ataques de Manolo Vega Suck, pero quién sabe qué ocurra la siguiente. El fin de semana pasado fueron notorias la prudencia y aguante del ex líder del Poder Legislativo, para no caer en una sola provocación por el tema Manolo Vega.

Sí, Lalo Castillo demostró madurez política ante el embate de su suplente, que, según fuentes morenistas, incluso, quería echar a perder el evento de Claudia Sheinbaum y ya tenía preparadas pancartas y lonas: Video desde Puebla: En Izúcar de Matamoros, Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum proponen aumentar programas sociales

Lalo Castillo movilizó a su equipo para hacer contención, evitar gritos de inconformidad y las lonas y pancartas ya preparadas previamente por el joven Vega, que quería denunciar una presunta mala directriz de Morena, ¡simplemente porque no le dieron la candidatura como propietario, sino “solo” la de suplente!.

La prudencia y temperancia de Eduardo Castillo López ha impedido que el berrinche del júnior llegue a más. Pero ¿por cuánto tiempo aceptará no contestar a los ataques y caprichos de Manolo Vega Suck?

¡Controlen a los orgullos de su nepotismo!. Ya ni en el clan Mier Velazco arman este tipo de desfiguros, aunque manden a Iván Galindo a la campaña de Mario Riestra.