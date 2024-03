Libertadores: equipos brasileños no se enfrentan en la fase de grupos

PRNewswire

Por primera vez en 10 años, los equipos brasileños no se enfrentarán en la primera ronda de la Copa Libertadores. El sorteo de los grupos se realizó en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en Asunción (Paraguay), el lunes (18).

Brasil tendrá siete clubes en la competición, tres de ellos de Río de Janeiro. El Fluminense, vigente campeón, está en el Grupo A, junto con Cerro Porteño (Paraguay), Alianza Lima (Perú) y Colo-Colo (Chile). Los partidos arrancan la primera semana de abril.

São Paulo, tricampeón de la Libertadores, está en el grupo B, junto a Barcelona (Ecuador), Talleres (Argentina) y Cobresal (Chile).

El Grêmio también buscará este año su cuarto título continental. Ha quedado en el grupo C, que incluye a Estudiantes (Argentina) – dueño de cuatro títulos –, The Strongest (Bolivia) y Huachipato (Chile).

Tras un paréntesis de siete años, el Botafogo regresa a la fase principal de la Libertadores. El alvinegro, que luchará por su primer título en el torneo, está en el grupo D, junto con LDU (Ecuador), Universitario (Perú) y Junior de Barranquilla (Colombia).

Flamengo, tricampeón de América, se enfrentará a Bolívar (Bolivia), Millonarios (Colombia) y Palestino (Chile).

El Palmeiras también sueña con conquistar su cuarto título. Está en el Grupo F junto a Independiente Del Vale (Ecuador), San Lorenzo (Argentina) y San Lorenzo (Argentina).

Atlético de Minas Gerais, por su parte, jugará la primera fase en el Grupo G, en el que también están el pentacampeón Peñarol (Uruguay), Rosario Central (Argentina) y Caracas (Venezuela).

Por último, el Grupo H reúne a River Plate (Argentina), Libertad (Paraguay), Deportivo Táchira (Venezuela) y Nacional (Uruguay).

Formato de la competición

Sólo los dos primeros equipos de la fase de grupos pasan a los octavos de final de la Libertadores (fase eliminatoria, con partidos de ida y vuelta). El tercer clasificado jugará la Copa Sudamericana de este año.

Además de levantar el trofeo de la Conmebol, el campeón de 2024 recibirá US$ 33,05 millones. La cifra es superior a la del año pasado, ya que se aumentó de US$ 18 millones a US$ 23 millones la suma pagada al vencedor de la final del torneo.

El partido por el título está previsto para el 20 de noviembre en el Monumental de Núñes, el estadio de River Plate en Buenos Aires.