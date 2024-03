Verónica Merchant platica de Isabela, su personaje en la telenovela “Tu vida es mi vida”

Por Mino D’Blanc

Verónica Merchant, una de las extraordinarias actrices de tradición, da vida a Isabela en la telenovela “Tu vida es mi vida”, producción de José Ignacio Alarcón y que se transmite de lunes a viernes en el horario de las 18:30 horas por “las estrellas”.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel de TelevisaUnivision.

MD’B: El personaje de Isabela le queda como anillo al dedo a muchas mujeres y a muchos hombres, porque cuánta gente hay que tiene pasados así.

VM: Claro. Yo creo que este asunto es una historia que existe desde que la humanidad es humanidad, el enamorarse cuando se está comprometido con alguien más. El triángulo amoroso es de siempre y genera uff… genera mucho dolor en muchos sentidos y a la vez es parte de la vida. Es muy interesante esta telenovela porque plantea los triángulos amorosos de diferentes perspectivas y circunstancias, o sea, como desde el cinismo de Malena y el abuso de Isabela que es un pasado que se le hace presente pero que en realidad no fue infidelidad como tal, como el matrimonio de Paula que lo hace por conveniencia, o sea, está planteada de diferentes maneras.

MD’B: En la situación de Isabela, ¿consideras que éste pasado que ella tiene fortifica su relación o consideras que sí llega a haber algo más allá que pudo haber debilitado completamente esa relación?

VM: Yo creo que la pone en una decisión tremendamente difícil, porque es alguien que realmente ama a su marido, ha construido un negocio, una familia, una vida entera con un buen hombre. Que la dejó en algún momento, sí, él se fue a España de músico y la dejó con un hijo chico, la dejó vulnerable; ese fue un error de Alex que está pagando muy duro el haberla dejado, y entonces entra el personaje de Lorenzo cuando era joven y se enamoran, y luego regresa el marido y ella decide por su familia. Y ahora regresa Lorenzo después de que el esposo no está y se les mueve el tapete. Creo que está en un momento muy difícil que no la envidio, porque no es una mala mujer; yo no creo que es alguien que fácilmente va a caer porque él otro le mueva la hormona , como lo busca Lorenzo. Es un tipo guapísimo, riquísimo, le ofrece la luna y las estrellas y le cuesta; ella está vulnerable.

MD’B: ¿Cómo actriz, como persona, qué le aprendes a un personaje como Isabela?

VM: Que uno no tiene la vida acomodada nunca, o sea que uno la acomoda y la vive de la mejor manera que piensa, que cree. También los secretos que tiene Isabela son tremendos. Tener de un hijo de otro papá y no decirle desde un principio creo que es algo gravísimo y que por más bien que por más bien que uno quiera hacer las cosas hay veces que uno no es perfecto, que es vulnerable y que los miedos para protegerá la familia lo llevan a cometer muchos errores.

MD’B: ¿Cuáles son las fortalezas de Isabela?

VM: Que ha sido una mujer fuerte y que ha sacado a su familia adelante. Que dentro de todos sus errores, por ejemplo, el secreto del hijo que para mí es de los más graves el no decir que ese hijo en realidad no es del marido, que es algo gravísimo. Pero dentro de todo es alguien de primera, o sea, que sí tiene sus defectos, sí ha tenido sus vulnerabilidades, pero en todo lo demás no es un personaje vicioso como el de Malena que lo hace de mala fe, manipuladora, de todo lo que es Malena. Isabela es una buena mamá, es una buena abuela, es una mujer recta, que está en estos tremendos dilemas en los que se metió, pero es ser humano. Por eso me gusta porque no es la clásica buena intachable, ella tiene su vida, tiene sus errores.

MD’B: ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que te topaste para construir al personaje de Isabela?

VM: Yo como actriz trabajo mucho con el corazón y con la intuición, entonces primero me identifico con ella porque es una mujer de familia, que ha trabajado muchísimo por mantener a su familia y sacarla adelante. También soy una mujer que se topa al igual que ella, con dificultades en la vida. Creo que la historia está muy bien escrita. También he tenido amores del pasado, alguien que está casado. Con suerte de no tener ese conflicto como el de Isabela (ríe), pero creo que está tan bien escrita esta historia que se lleva como sola. A mí me cuesta trabajo como Verónica decir “ya decídete”, pero si tú lo piensas bien, no es tan fácil dejar a tu familia, no es tan fácil dejar a un marido que lo amas, que tú lo amas, que lo has cuidado, que has crecido con él, por alguien tan importante como fue Lorenzo; ella está entre la espada y la pared y eso me ha llevado de la mano para crear el personaje.

MD’B: ¿Qué le dirías a las mujeres que están viviendo lo que vive y lo que ha vivido Isabela y sobre todo en estas nuevas formas de vida en que se habla de las llamadas generaciones de cristal, de mazapán, lo de la influencia de las redes sociales y demás?

VM: Ser honesta. No se vale lastimar a la otra persona nadamás con pura manipulación. Si algo sí tiene Isabela al menos con su marido es que le dice desde el principio que es importante Lorenzo y que la está buscando; nunca lo engaña del todo y Alex sabe lo importante que es Lorenzo para ella y Lorenzo también le dice al marido que la ama; se abren las cartas al menos de ese triángulo, desde el principio. Eso es importante. Dentro de un conflicto amoroso, aun si es un triángulo, tratar de ser honesto. Andar de loca, no.

MD’B: ¿Cuáles son las debilidades que no logra superar en toda la historia el personaje de Isabela?

VM: Lastimar a su familia. Su gran debilidad es curioso porque está entre estos dos; es curioso porque si a ella no le importara su familia no dudaría en lo más mínimo de irse con Lorenzo siendo quien es; o sea, es un tipo guapísimo, rico, que la quiere de verdad, pero ella ama a su familia. Y si lo vemos de otro lado, también la debilidad es Lorenzo, el amor que siente por él y la insistencia que tiene él sobre ella, porque la quiere; él no se va fácil.

MD’B: Del guion al personaje, como gran actriz que eres, ¿qué tanto cambiaste a Isabela de lo escrito a la escena?

VM: Inevitablemente el actor siempre transforma al personaje escrito. O sea, uno sigue las historias y sigue a la trama, pero el corazón y el cuerpo se lo da uno. Yo de pronto empecé a quitarle ciertas debilidades y le he dado otras cosas. Híjole, es que es muy difícil decir eso porque una cosa es lo que uno cree que hace y otra cosa es lo que ya cuando lo ves en pantalla, no. De pronto puede ser más fuerte de lo que era el personaje, o al revés, se hace más vulnerable de lo que pide. Es complejo porque la historia es tan larga que es difícil decir exactamente en dónde qué y todavía falta mucho por contar.

MD’B: De todos los personajes que has hecho, ¿cuál es el personaje que más se parece a ti y cuál es el que menos se parece? ¿Quién te hubiera gustado ser si no fueras Verónica Merchant?

VM: Uy, no sé; me la pones difícil. Es súper difícil decir eso porque cada personaje cuando te llega a las manos y lo estás interpretando es un personaje importante para ti y entonces le estás dando tu cuerpo, tu mente, tus sentimientos, tu espíritu y luego lo cierras. Hay que cerrar los personajes para no cargarlos tanto. Debo decir que cada personaje me deja algo y es maravilloso y es de las bondades del ser actor, del ser actriz, que cada personaje te deja la vivencia del personaje y tú le dejas la vida al personaje. Por eso cuando me dicen de uno especial, digo que es que me ha dejado mucho cada personaje. El teatro, el cine, la televisión requieren lo mismo y a la vez y el tiempo exacto. Es complicado; a mí lo que me deja es la gente, el director, los guiones.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Tu vida es mi vida”?

VM: Porque es una telenovela en un formato muy clásico, largo de telenovela como acostumbraba el público, pero también toca temas muy contemporáneos. Es una telenovela que va muy rápida y es muy divertida.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida este año?

VM: Tengo otro proyecto. No lo he querido decir porque estoy en esta telenovela, pero tengo ya uno terminándola y que es muy entrañable, que le ha ido muy bien en la primera temporada y ahorita ya está en la segunda.