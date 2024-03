Hallan con vida al periodista Jaime Barrera; “Fue una advertencia”, dice

EXPANSION

El periodista Jaime Barrera , reportado como desaparecido el 11 de marzo, fue hallado con vida en Jalisco . De acuerdo con el comunicador, su secuestro se puede tratar de una advertencia por lo que escribe. “Fue una especie de advertencia de lo que yo escribo, de lo que yo digo. (…) Quedan como advertencias: ‘hoy te vas pero sabemos dónde vives y tu familia”, dijo la mañana de este miércoles en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Jaime Barrera detalló que no supo a qué lugar lo llevaron, pues tuvo los ojos vendados y las manos atadas. ‘Estuve en cautiverio, con los ojos vendados, con las manos atadas, hincado, en un sitio donde no veía’, señaló. Adelantó que pedirá protección a las autoridades y que volverá a su trabajó el lunes próximo. ‘El reto es no dejar que eso pase. La vida sigue, hay que tomar muchas precauciones, pero que eso no limite en el trabajo de uno. Me quedaré en Guadalajara’, agregó en entrevista con Ciro Gómez Leyva. Itzul Barrera, hija del periodista Jaime Barrera, confirmó que su papá ya se encuentra en casa con su familia. Además, agradeció a las personas que la apoyaron durante la ausencia de su padre.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, informó en redes sociales que la Fiscalía del estado y la Coordinación de Seguridad confirmaron que el comunicador fue “localizado con bien”. “Gracias, de corazón, a las corporaciones de seguridad y búsqueda por su trabajo y a la ciudadanía por su ayuda”, escribió en redes sociales. “Esta representación social continuará con los actos de investigación de gabinete y campo para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables”, informó por su parte la Fiscalía de Jalisco. El 12 de marzo pasado, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz informó que la desaparición del periodista Jaime Barrera se investiga como posible secuestro, pues al parecer entre tres y cuatro personas lo privaron de la libertad. En rueda de prensa este martes, el fiscal y autoridades de seguridad del estado presentaron imágenes del comunicador al salir de su trabajo; al parecer, a sólo unos metros de dejar el inmueble hombres armados se lo llevaron por la fuerza. “Es una versión que nos dan algunas personas y lo tenemos que corroborar”, aseguró Méndez Ruiz.