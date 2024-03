¡Cuida Atlixco! evita incendios forestales con estas recomendaciones

Desde Puebla

Dado que durante esta temporada los incendios forestales tienden a incrementar, la Coordinación de Protección Civil del municipio de Atlixco invita a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir quemas en zonas con maleza, además, hace un llamado a los propietarios de terrenos baldíos a mantener limpios sus predios.

· No arrojar cerillos, colillas o cigarros encendidos en caminos, carreteras o áreas de vegetación.

· No tirar basura, las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol.

· No hacer fogatas o dejar nada inflamable, después de acampar.

· No quemar basura, llantas u hojas secas, ya que el viento puede propagar el fuego hacía otras zonas.

· En caso de iniciar un fuego controlado, es importante dar aviso a la Coordinación de Protección Civil del Municipio.

Además, dado que este tipo de emergencias se han dado por descuidos o actos de vandalismo, la coordinación exhorta a la población a denunciar cualquier acto sospechoso que ponga en riesgo la integridad de la población a los números de atención ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública al 244-445-0071/244-445-3071, mientras que, para solicitar apoyo de Protección civil y Bomberos es importante llamar al 244-445-5757.