Informa Fiscalía que no fue un atentado sino un robo el que sufrió Durán Reveles

EL VALLE

Toluca, Méx.- Luego del pronunciamiento a través de redes sociales que hizo el Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, donde se afirma que su candidato a Diputado Federal por el Distrito 24 por la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, José Luis Durán Reveles, fue objeto de un atentado, en el que a unos metros de donde él se encontraba, fue baleada su camioneta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México precisa de manera categórica que no existe indicio alguno que evidencie una agresión dirigida en contra de Durán Reveles y que se advierte que esta persona en ningún momento se encontró en situación de riesgo, al no ubicarse a bordo o en la inmediación del vehículo durante el hecho delictivo.

En un boletín señala la Fiscalía mexiquense, que Agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos de la Fiscalía arribaron a una glorieta ubicada en avenida Lomas Verdes y boulevard San Mateo dentro de la colonia Lomas Verdes, donde elementos de la policía municipal informaron que se encontraba una persona que presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego, a bordo de un vehículo.

Que las inspecciones preliminares, fue localizado un vehículo marca Ford, tipo Territory color negro, que presentaba daños causados por impactos de arma de fuego y se tuvo conocimiento que el conductor fue trasladado, momentos previos, por los servicios de emergencia a un hospital de la zona.

El Agente del Ministerio Público corroboró que la persona lesionada se identifica con las iniciales F.L.G. y presta servicios como conductor del mencionado candidato a diputado federal.

El lesionado, declaró ante el Agente del Ministerio Público, que mientras esperaba a bordo del vehículo al candidato a diputado federal a que saliera del lugar, alrededor de las 22:40 horas, un masculino de identidad desconocida se aproximó a la unidad automotora, golpeó la ventana del conductor con un arma de fuego y le profirió a gritos a la víctima “bájate del vehículo”.

Y que de inmediato oprimió el botón de encendido y quitó el freno de estacionamiento, para comenzar a circular la camioneta, momento en el que escucho dos disparos y sintió un dolor en el pecho de su lado izquierdo, avanzando con la camioneta sobre la misma avenida Adolfo López Mateos, mientras llamaba al 911 para pedir apoyo.

Mientras que Durán Rebeles, refirió: “al salir se me acerca un mesero, y me dice. intentaron robarle su camioneta a su chofer hace unos momentos, e incluso hay un casquillo”, y se comunicó vía telefónica con el agredido, quien le manifestó “ingeniero me intentaron robar su carro y me dieron unos balazos”.

Por lo anterior, la hipótesis de la Fiscalía mexiquense señala que la investigación arroja, hasta este momento, la probable existencia de un robo de vehículo con violencia en grado de tentativa durante el cual resultó lesionado el chofer del candidato .

Y que la institución, continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer la identidad del o de los probables responsables.