Puebla se hunde con una derrota ante Querétaro

La Franja consumó su sexta derrota consecutiva, situación que pone en riesgo la continuidad de su entrenador, Ricardo Carbajal

Puebla se sigue hundiendo; este viernes, Querétaro le ganó con autoridad en el estadio Cuauhtémoc por marcador de 0-2 y el puesto de Ricardo Carbajal se puso en vilo.

Los de la Angelópolis venían de ser goleados, también en su campo, por el Pachuca, que les clavó un 1-4, con lo cuál la afición expresó su malestar durante el encuentro.

Los Gallos empezaron con un buen ritmo y al 6′, Facundo Batista anotó un gol que fue anulado por fuera de juego.

Después de eso, Querétaro siguió intentando, aunque sin mucho peligro.

En tanto, Puebla batalló un poco para encontrar las jugadas adecuadas de cara al arco plumífero y así, el primer tiempo se fue tornando un tanto soso para terminar sin anotaciones.

No obstante, ya casi para terminar, Diego de Buen mandó un peligroso remate, sólo que Fernando Tapia le metió el cuerpo para evitar la caída de su meta.

En la complementaria, nuevamente la propuesta fue del Querétaro, que encontró el gol al 56′ por un error de los camoteros. Kevin Escamilla disparó y el esférico pegó en la espalda de Oscar Manzanares para terminar anidándose en la meta de Jesús Rodríguez.

Puebla intentó recomponer, pero Gallos parecía el dueño de la plaza con buenas variantes y llegada contínua al arco de enfrente.

Ante la inoperancia de ‘La Franja’, aún con los cambios de Ricardo Carbajal para buscar el ansiado gol, la mentalidad del Querétaro seguía a tope. De este modo, tuvo qué llegar otro error defensivo para que la meta camotera se viera abatida otra vez.

En un ataque queretano, Ettson Ayón, que llevaba poco más de 20 minutos en la cancha, llegó como ‘bala’ con la marca del defensa, que no supo cómo impedir la anotación al 87′ para el 0-2 de la visita, que se fue con un buen sabor de boca de la Angelópolis, porque, además, brindó un juego dinámico y propositivo.

Ya son seis derrotas las que Puebla carga a cuestas, además de tener la peor defensiva con 19 goles admitidos y mantenerse como penúltimo de la tabla.

Por su parte, con este resultado Querétaro obtuvo su primera victoria en el torneo y momentáneamente se colocó en la décimo primera posición con ocho unidades.

Ricardo Carbajal no renuncia a Puebla

Luego del partido, el técnico del Puebla, Ricardo Carbajal, salió a la conferencia de prensa media hora después y afirmó: “Estoy triste, pero al final de cuentas esto es futbol y necesitamos reflexionar en lo que estamos trabajando”.

“Viendo las circunstancias en las que estoy y se lo dije a los jugadores, a los directivos, jamás daré un paso al costado. A menos que ellos me lo pidan “.

“Hoy no voy a renunciar, no quisiera hacerlo. Al contrario, yo quisiera retomar este reto para poder hacer algo bueno. No sé si dé tiempo, esa es la realidad; pero un paso al costado, jamás”, estableció.

Asimismo, Carbajal dijo estar “apenado con parte de la afición”.