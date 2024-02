Video: ¡El colmo! policías municipales dispararon a comerciante de la 3ra edad y la FGE no le deja poner la denuncia en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Tenango de las Flores, Pue. – Comerciante de la tercera edad baleado por patrullas de policías municipales fue a Casa de Justicia de Huachinango, al Ministerio Publico (MP) para poner su denuncia, le niegan la atención y lo mandan a la ciudad de Puebla a las oficinas de Servidores Públicos, pero el susto y daños los daños a su camioneta nadie se lo quitan.

A este medio de comunicación, don Goyo, como muchos lo conocen, dedicado al comercio de las plantas de la junta auxiliar de las colonias, nos narró embloroso, con mucha preocupación: “Por poquito y me quitan la vida, dijo don Goyo, comerciante de las colonias de Hidalgo, persona de trabajo, como muchos de ese lugar”.

“Las ráfagas de balas de los policías por poco y me matan el pasado miércoles por la noche cuando me atacaron cuando regresaba de la CDMX a mi domicilio cuando circulaba por el mercado de plantas de Tenango de las Flores cuando una patrulla me empezó a seguir de la cual desconozco de qué municipio es y de la nada me empezaron a disparar con sus arma de fuego en varias ocasiones, me dio miedo, me seguí para mi domicilio, ya que traía el dinero de una venta de planta en la ciudad de México y temía por mi integridad, al no saber si eran policías o delincuentes, ya que me han asaltado ya varias veces al acelerar a mi camioneta solo escuchaba las de detonaciones de las pavorosas armas de fuego”.

“Las detonaciones en mi contra por lo menos fueron como unos 80 disparos de grueso calibre, incluso, afuera de mi casa los abusivos policías me seguían disparando, los casquillos, como lo muestro en un video, siguen tirados por donde quiera en la calle de mi casa”.

“Ahí hay varios cartuchos percutidos, rápidamente llamaron la 911 y llegó el oficial Marco Antonio Arroyo Olvera ebe la unidad M-762 de la policía municipal de Huauchinango y me dijo que le habían hablado minutos antes policías del municipio de Juan Galindo, que iban en una persecución”.

Lo raro es que tras el susto y haber estado en peligro mi vida no me detuvieron y menos me dijeron que por qué delito me perseguían y me dispararon”.

“Los elementos policiacos de Huachinango ya en mi domicilio se percataron de mi camioneta baleada por varias partes”.

La familia de don Goyo acordonó fuera de su casa donde se encuentran varias evidencias de los disparos como cartuchos percutidos, mientras acudían a Casa de Justicia con el MP de Huauchinango donde no fue atendido y mejor lo canalizaron a la ciudad de Puebla en las oficinas de servidores públicos donde levantó la carpeta de investigación 115/2024 esperando los peritos de la fiscalía del estado para que chequen cuantos disparos le dieron a la camioneta.

Piden al gobernador del estado investigar hasta las últimas consecuencias y se castigue a los policías que hicieron los actos de terror contra don Goyo.

https://x.com/desachyroberto/status/1761100715345240396?s=48