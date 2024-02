Claudia Rivera acepta que podría ir por una diputación federal

Jorge Barrientos

La ex presidenta municipal de la capital poblana, Claudia Rivera Vivanco, reveló que evaluará las opciones dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para definir su futuro político a corto plazo.

Reconoció el triunfo en las encuestas del empresario, José Chedraui Budib, que lo convirtieron en el coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación en la capital y virtual candidato a la presidencia municipal.

Asimismo, confirmó que existe el ofrecimiento para asumir la candidatura por una diputación federal y adelantó que analizará la posibilidad de aceptar la oferta.

“Pues ahora lo pensaremos, lo discutirán, lo mencioné, es que tengo que pensar si quiero ir en otro espacio, pero de que voy a estar sumando al proyecto en el estado y a nivel nacional lo voy hacer.

En mi caso todavía no lo decido, si están las ofertas, por supuesto, me han hecho saber que soy un perfil de las bases de Morena competitivo y que me requieren”.

Subrayo que no está buscando “chamba” y después de no resultar favorecida en la encuesta interna, se sumará al proyecto de Pepe Chedraui y apoyará las aspiraciones de Claudia Sheinbaum Pardo y Alejandro Armenta Mier.