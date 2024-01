Siguen los problemas en escuelas de Huauchinango; ahora cierran plantel Justo Sierra en Tenango de las Flores

Padres de familia denuncian presunta malversación de 175 mil pesos

Abelardo Domínguez

Tenango de las flores, Pue. – Pese a que el coordinador de Desarrollo Educativo de Huauchinango (Corde), Rafael Lascano Oliver, ya tenia conocimiento del problema del supuesto desvío de 175 milpesos de las inscripciones de la escuela primaria “Justo Sierra” de Tenango de las Flores, no hizo nada para solucionarlo y, aunque amenazó a los padres de familia de no manifestarse, porque cometerían un delito, hoy amanece tomado el plantel e impiden que maestros y alumnos tengan clases hasta que regresen el recurso desviado.



Nuevamente padres de familia toman escuela e impiden que maestros y alumnos tengan clases ante la incompetencia del coordinador de la Corde de Huauchinango, Rafael Lascano Oliver, quien ya tenía conocimiento del descontento de varios padres de familia de la escuela primaria “Justo Sierra” de Tenango de las Flores y no intervino para calmar la molestia de los inconformes, que incluso ya presentaron una denuncia por Abuso de Confianza contra la imputada Tabita Álvarez Vega, bajo EFGP/CID/FIR/HUAUCHI-1/0080058/2023. Con fecha de inicio de noviembre del 2023.





En punto de las 7 de la mañana, varios padres de familia se manifestaron para denunciar las arbitrariedades de la tesorera Tabita Álvarez Vega, a quien acusan de desviar los recursos de las inscripciones para pagar cuentas pendientes con un banco. Señalan que el monto del desvío es de 175 mil pesos y no pararán hasta que la señalada devuelva el dinero que supuestamente tomó sin el consentimiento de los tutores.



Además, también hay enojo contra el coordinador Rafael Lazcano.