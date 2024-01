Eduardo Castillo acompaña a gira de trabajo al gobernador Sergio Salomón en la Mixteca Poblana

-Los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo estuvieron presentes en Chinantla y en Epatlán

RDS/STAFF

El diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López acompañó al gobernador Sergio Salomón Céspedes Pegrina en una gira de trabajo por la Mixteca Poblana, donde se dio inicio a obras para servicios de salud y de infraestructura carretera.

En Chinantla, el titular del Ejecutivo Estatal puso en marcha el Centro de Salud de este municipio como parte de su compromiso con el sistema de salud de las y los poblanos, especialmente de las zonas rurales que benefician en conjunto a más de 1 millón 80 mil personas.

Ahí, el diputado Eduardo Castillo señaló que el trabajo coordinado entre la Federación, el Estado y los municipios garantiza el acceso a los derechos fundamentales como el de la salud, la educación, la vivienda y el trabajo digno.

Además, implica la transformación de la vida de las y los mexicanos, especialmente de quienes menos tienen, generando obras y servicios de alto sentido e impacto social.

Posteriormente, Castillo López acompañó al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en el inicio de los trabajos de rehabilitación de la carretera Intermixteca, en el tramo comprendido entre Teopantlán y San Juan Epatlán, donde el mandatario poblano destacó que la visión de su administración y del Gobierno de México tiene como principios fundamentales trabajar con honradez, destinando los recursos públicos a la gente, además de no mentir, no robar, no traicionar y sobre todo, de luchar contra la desigualdad.

En ese sentido, el presidente del Congreso de Puebla, Eduardo Castillo expuso ante la población de Epatlán que las obras de infraestructura carretera son las obras que mayor impacto positivo tienen en la vida del pueblo, pues transforman el comercio, la seguridad y la salud de las personas.

Además, el compromiso de los Poderes del Estado, al colaborar en la atención de las demandas de la población se materializa en el desarrollo de la Mixteca y garantiza el derecho a la movilidad, a la conectividad, a la seguridad así como las oportunidades de desarrollo.