Video desde Puebla: No hemos pintado cajones para parquímetros en el barrio de Santiago, los que hay son falsos, acusó Adán Domínguez

María Arévalo

El presidente municipal Adán Domínguez Sánche, aseguró que el ayuntamiento no colocó señalética para parquímetros en el barrio de Santiago, que éstas son falsas y que la postura es que no se instalará este tipo de estacionamiento.

En entrevista, dejó en claro que su postura es determinante y que no habrá más cajones para estacionarse en la vía pública en otro punto de la capital, que no sea el Centro Histórico.

“He sido muy claro, no hay ningún proyecto para parquímetros en ninguna otra zona que no sea la que ya existe, no hay ninguna pinta que haya hecho el gobierno municipal”, enfatizó.