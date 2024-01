“Si Jorge Estefan Chidiac decide dejar las filas del PRI, será bienvenido”: Armenta Mier

Jorge Barrientos

El precandidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, aseveró que, si Jorge Estefan Chidiac decide dejar las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en este proceso electoral 2024, será “bienvenido” si cumple con los valores de no mentir, no robar y no traicionar.

Destacó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es libre -como aliado de Morena de postular- a perfiles que considere importantes y más si han aportado a en beneficio del Estado en el pasado.

“Lo que ustedes ven en Morena, en el PVEM, en el PT, lo ven en otros partidos, con entradas y salidas de ciudadanos, que solo hacen valer sus derechos. No es nada extraordinario que no se haya hecho antes, es parte de la normalidad política”.

Además reitero que, como precandidato, no puede abundar en temas de partidos, pero no dudó en reconocer que su compromiso es sumar y tiene amistad con personajes como Jorge Estefan Chidiac y Silvia Tanús.

Asimismo, los reconoció como ciudadanos “valiosos que han contribuido a la construcción de Puebla”.