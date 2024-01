Reportan 7 muertos, apagones, clases y vuelos cancelados por frío en EU

MILENIO

Vientos peligrosamente fríos seguían afectando a buena parte de las Rocosas, las Grandes Llanuras y el centro-norte de Estados Unidos, con una sensación térmica de -34.4 grados Celsius en muchas zonas del centro del país.

Más de 85 mil viviendas y negocios estaban sin electricidad la madrugada del martes, la mayoría en Oregon, tras apagones generalizados que comenzaron el sábado.

Portland General Electric advirtió que la amenaza de lluvia gélida el martes podría demorar los esfuerzos de restablecer el servicio. Responsables de transportes instaron a la población a evitar los desplazamientos, ya que se esperaba que condiciones peligrosas en las carreteras por hielo, que también podría provocar caídas de árboles y tendidos eléctricos.

Las clases se cancelaron el martes en Portland y otras grandes ciudades como Chicago (donde está el cuarto distrito de escuelas públicas más grande del país), Denver, Dallas y Fort Worth, Nueva Inglaterra y Washington. Las dependencias federales en la capital de la nación también cerraron.

Las tormentas y bajas temperaturas afectaban todo, desde los vuelos a juegos de la postemporada de la NFL y los caucus republicanos en Iowa, y causaron varias muertes en todo el país.

