Representantes del SNTSA en EdoMéx mandan pliego petitorio al gobierno

Toluca, Méx.- Representantes de diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el Estado de México, realizaron el pasado 9 de enero un pliego petitorio dirigido a la Dra. Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud y directora general del Instituto de Salud del EdoMéx, en donde resumen la problemática que atraviesa el ISEM y que pueda ser resuelta la situación en la nueva administración que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Este documento señala que, “en aras de dar debido cumplimiento a lo que establece el Art. 4to. Constitucional que consagra el Derecho a la Salud del pueblo de México y en estricto apego de lo que señala el Art. 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se desprende el principio de progresividad, sabedores de cuando tomó protesta uno de sus principios básicos fue preservar la salud de los mexiquenses, por lo que es necesario que el gobierno y trabajadores actuemos con el más alto sentido de responsabilidad”.

La representación sindical se dirige a la directora del ISEM a través de este pliego petitorio, que explica que existe una problemática que afecta la prestación de los servicios de salud, así como los derechos laborales, prestaciones económicas y la seguridad social y psicológica de los trabajadores de la salud en la entidad.

En el pliego petitorio enviado al gobierno estatal, los trabajadores piden conocer los términos del convenio IMSS-Bienestar; participar en los trabajos para la basificación de los trabajadores de contrato incluyendo los de Regulación Santana; la homologación salarial del personal de contrato de las diferentes fuentes de financiamiento; el pago de Estímulos y Recompensas Civiles de años pendientes 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023; el pago del Bono Económico de Apoyo a la Canasta Básica, así como el Bono Salud (antes Bono COVID) 2024; el pago de Reconocimiento de Antigüedad al personal de confianza operativa y Verificadores Sanitarios faltantes; la reactivación de suplencias y contratos suprimidos sobre todo de INSABI de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023; la conclusión de los Hospitales en construcción como son: Valle Ceylan, Oncológico de Ecatepec, Acolman, Chicoloapan, Tepotzotlán, Zinacantepec, Aculco, Pedro López y el Pediátrico en Ciudad Nezahualcóyotl; el mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de trabajo de los diferentes niveles de atención; el cumplimento en el abasto suficiente de insumos médicos, materiales y medicamentos para la adecuada atención a los pacientes; el mantenimiento, y en su caso reposición de equipos médicos obsoletos.

Así como la entrega o pago de uniformes pendientes de los años 2022 y 2023; el pago de Vales de medidas de fin de año, robados (diciembre de 2023) de la Jurisdicción Sanitaria de Atizapán de Zaragoza; los pagos a terceros no institucionales e institucionales (ISSSTE, FOVISSSTE), así como la actualización de los descuentos a los trabajadores sujetos de crédito hipotecario; eI respeto a derechos laborales y prestaciones económicas del personal con licencia sindical de acuerdo a las condiciones generales de trabajo vigentes (Concepto E4 y E5, así como de riesgo, entre otros); y el Pago de Seguros de retiro y de responsabilidades profesionales pendientes.

Con este documento, los trabajadores de la salud buscan que el Gobierno mexiquense los apoye a resolver esta situación como lo ha venido haciendo desde el inicio de la administración.

Los suscritos a este pliego petitorio fueron C.C. Domingo Ortuño Maldonado, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y secretario general de la Sección 9; Enf. Honoraria Arellano Ocampo, secretaria general de la Sección No. 19; Héctor Gómez Morales, secretario general de la Sección No. 22; TABS Ramón Alvarado Pérez secretario general de la Sección No. 23; Servando Enciso Díaz, secretario general de la Sección No. 57; Raúl Martínez Ríos, secretario general de la Sección No. 63; Ing. Ulises Germán Téllez Andrade, secretario general de la Sección No, 75; y el Maestro Mario Iván Sánchez Rincón, secretario general de la Sección No. 92.