“Que Estefan Chidiac se quede en el PRI”: Eduardo Castillo  

Jorge Barrientos

El diputado local y líder de la bancada de Morena en el Congreso, Eduardo Castillo López, aseguró que “sería mejor que se quedara en el PRI”, ante la aparente llegada de Jorge Estefan Chidiac a la coalición “Seguiremos Haciendo Historia en Puebla”, luego de los rumores que indican que una desbandada de priístas pasarían a los partidos de izquierda.

El movimiento obradorista se caracteriza por su apertura e inclusión de perfiles provenientes de otras fuerzas políticas, siempre y cuando demuestren que están comprometidos con la ideología de no mentir, no robar y no traicionar.

Puntualizó que, en el caso específico de Estefan Chidiac, sólo tiene conocimiento de su intención de migrar a Morena por versiones periodísticas, sin embargo; consideró que no sería viable su participación en la izquierda.

“Si ya no lo quieren en su partido, pues ya dependerá de él, (…) yo en lo personal espero que se quede en el PRI (…) ahí que se quede”, reiteró al aclarar que no sabe si Chidiac está buscando una diputación federal o llegar al Senado.

Castillo López dijo desconocer si en Morena “le den chance” ir por Senado, pero al final remarcó que en el partido guinda “todos son bienvenidos, todas y todas”.