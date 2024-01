Una novedosa tecnología transforma el tratamiento de la calvicie con vello corporal y de la barba

PRNewswire

Tener mucho vello corporal pero poco en el cuero cabelludo es un rompecabezas que desconcierta a muchas personas que se enfrentan a la caída del cabello. La Dr. U Hair and Skin Clinic publica un estudio pionero en la prestigiosa revista Dermatologic Surgery titulado ‘Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device’ (Trasplante de barba y vello corporal mediante extracción de la unidad folicular con un dispositivo que responde a las características de la piel”. Esta publicación presenta el revolucionario UGraft Zeus®, un novedoso dispositivo que responde a las características de la piel y que permite a los médicos reubicar sin problemas el vello corporal y de la barba en zonas calvas del cuero cabelludo mediante un procedimiento conocido como trasplante de vello corporal (BHT, por sus siglas en inglés).

El paciente que presentaba una calvicie severa consiguió una restauración capilar completa utilizando vello corporal extraído con el UGraft Zeus.

En este estudio exhaustivo, realizado en EE. UU., Colombia, México y la India, se analiza el innovador enfoque del UGraft Zeus, que responde al tipo de piel y aborda las complejidades a las que se enfrentan las técnicas anteriores de restauración capilar. En concreto, el UGraft Zeus® se distingue por sus características de diseño patentadas, entre las que se incluye una capacidad de autonavegación única capaz de moverse por diversas texturas y grosores de la piel, y en niveles variables de rizado del cabello durante la FUE. Gracias a esta capacidad se minimiza el daño del injerto y se fomenta una mejor cicatrización de la herida en todos los escenarios de extracción de unidades foliculares (FUE, por sus siglas en inglés), incluido el BHT.

En el estudio, realizado con 82 pacientes con una media de edad de 48,9 años, se lograron unas tasas de desgaste del injerto inferiores al 7 % en los procedimientos de BHT, lo que supone un avance muy importante con respecto a las tecnologías anteriores que registraron tasas de daño de hasta el 20 % (barba) y el 30 % (vello corporal). Sorprendentemente, todos los pacientes se mostraron satisfechos con la intervención, y más del 79 % manifestó un alto grado de satisfacción seis meses después del procedimiento. Además, los cirujanos, que antes no estaban convencidos de realizar el BHT con métodos tradicionales, aceptaron con entusiasmo la sencillez y el éxito del UGraft Zeus®, mostrando una mayor disposición a realizar procedimientos de FUE con la barba y el vello corporal.

La importancia del BHT se perfila como una vía prometedora en la restauración capilar, ya que ofrece una solución para la calvicie severa y rectifica problemas de trasplantes previos fallidos. Los trasplantes especializados, como los de cejas, barba y pestañas, consiguen resultados estéticos más naturales al utilizar las características del vello corporal en lugar del vello grueso del cuero cabelludo.

El autor principal, el Dr. Sanusi Umar, de la División de Dermatología de Harbor-UCLA, Torrance, y de la Dr. U Hair and Skin Clinic, Manhattan Beach, California, destaca: “La introducción de técnicas que responden a las características de la piel con el UGraft Zeus® aborda los retos del trasplante capilar fuera del cuero cabelludo, lo que supone un salto significativo en la recuperación del cabello perdido, independientemente de su gravedad”.