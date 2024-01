Comenzó la Ping Pong World Cup Mexico 2024, con participación de Micky Huidobro

RÉCORD

La espera terminó. Este jueves comienza la primera edición del MECANO SPORTS Ping Pong World Cup Mexico 2024, donde los máximos exponentes de este deporte se darán cita en el Frontón México de la Ciudad de México.

El evento tendrá tres días de duración y busca darle reflectores a un deporte que no tiene muchos seguidores en México, pero que podría tener próximamente a alguna figura. Lamentablemente, la venta de boletos no ha sido la esperada, ya que al ser un deporte nuevo en nuestro país, la mayoría de los capitalinos regresando de vacaciones y la cercanía del Día de Reyes, existen muchos accesos disponibles. ”Ha sido lenta, porque el público aún no está consciente del calibre que tiene este evento”, comentó Raúl Zurutuza a RÉCORD.

Micky Huidobro, quien es conocido por ser bajista de la banda rock Molotov, fue quien tuvo la iniciativa de traer el ping pong, luego de recorrer diferentes torneos internacionales, ahora como director del primer mundial, tendrá la responsabilidad de ofrecer un buen producto al mismo tiempo que participa como jugador.

”Quiero que todos disfruten un evento que nunca habían visto. Para toda la gente que no juega ping pong, les digo que es impresionante verlos jugar, el equipo chino es impresionante. Hay que sacarle la idea a la gente de que el ping pong es un deporte aburrido”, dijo Huidobro a RÉCORD.

Los jugadores a destacar se encuentran el alemán, Alexander Flemming, ganador del Alexandra Palace de Londres 2021, el tetracampeón mundial británico, Andrew Baggaley, los chinos Shibo Wang y Jungang Huang, quienes completan el top 4.

Por su parte, el equipo mexicano estará integrado por Marcos Madrid, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, medallista de oro centroamericano y jugador número uno del país en esta disciplina. Y Pável Gutiérrez, quien representó a México en el Campeonato Mundial 2019 celebrado en Londres, Inglaterra.