Un nuevo dispositivo facilita trasplantes exitosos de fue sin afeitada para cabello largo de manera práctica

PRNewswire

Un estudio de reciente aparición en la publicación Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology revela un revolucionario avance en trasplante capilar, según informa el centro médico Dr U Hair and Skin Clinic. La investigación, titulada “No-Shave Long Hair Follicular Unit Excision using an All-Purpose Skin-Responsive Device” (Escisión de unidad folicular de cabello largo sin afeitada con un dispositivo multiuso sensible a la piel), se encarga de simplificar el procedimiento para pacientes que optan por no afeitarse la cabeza después de un trasplante y permite acceder a una vista previa inmediata de los resultados a largo plazo después de la cirugía. El flamante dispositivo UGraft Zeus® optimiza de manera significativa el procedimiento y lo hace más rápido y sencillo, además de minimizar el daño a los injertos.

El estudio, en el que participaron 152 pacientes pertenecientes a cinco clínicas en distintos países, puso en evidencia el éxito de UGraft Zeus®. Dio como resultado un menor porcentaje de daños a los injertos (2,2 %-4,3 %) respecto de los estudios publicados anteriormente (5,6 %-9,2%), junto con una recuperación de injertos de cabello largo sin precedentes, del 87 %. La eficiencia del dispositivo fue digna de destacar, con un rendimiento de extracción de 440 injertos por hora (157 por hora en estudios anteriores).

Incluso cirujanos con menos de 6 meses de experiencia expresaron una mayor disposición (de 1,25 a 4,20 en una escala de 1 a 5) de realizar procedimientos de extracción de unidad folicular (Follicular Unit Extraction, FUE) con cabello largo sin afeitada después de adoptar UGraft Zeus®.

La versatilidad del dispositivo fue adicionalmente comprobada en el estudio debido a su éxito en la realización de FUE de cabello largo sin afeitada en pacientes de raza negra con ascendencia africana, que generalmente suelen presentar un panorama complejo incluso en procedimientos FUE con cabeza afeitada.

Con un dispositivo de punción patentado, denominado The Intelligent Punch®, y su complemento sensible a la piel (UGraft Zeus®), el dispositivo revoluciona el procedimiento de trasplante de cabello sin afeitada en varios frentes al mejorar la velocidad y reducir el daño a los injertos, además de preservar de manera constante los injertos de cabello.

Este enfoque se traduce en una mayor velocidad del procedimiento, facilidad de uso y disposición de los cirujanos para adoptar la técnica.

El Dr. Sanusi Umar, autor principal y miembro de la División de Dermatología de Harbor-UCLA, Torrance y el centro médico Dr. U Hair and Skin Clinic (Manhattan Beach, California), afirmó: “Nuestra investigación revela avances revolucionarios en restauración capilar mínimamente invasiva. Ahora el dispositivo UGraft Zeus® lleva esperanza a pacientes que no pueden afeitarse la cabeza debido a limitaciones de estilo de vida o costos en el acceso a FUE de cabello largo. Esta innovadora tecnología ofrece versatilidad a los cirujanos capilares gracias a su rendimiento de excelencia en transplante de cabello y barba en procedimientos FUE con y sin afeitada en diferentes tipos de piel y cabello, además de eliminar la necesidad de cambiar de dispositivo de punción o de otro tipo. Representa un nuevo estándar en eficiencia, conveniencia y rentabilidad”.