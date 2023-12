México se ha vuelto uno de los países más peligrosos y letales para ejercer el periodismo

PRNewswire

Ricardo Hernández Ruiz , Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2023

El popular destino turístico internacional de la península de Yucatán, en México, tiene una cara oculta en la que el derecho a la vivienda, la educación, la salud o la justicia no están al acceso de muchos trabajadores, dice el periodista mexicano ganador del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2023, otorgado por varias agencias de la ONU.

El periodista mexicano Ricardo Hernández Ruiz, recibió el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2023 por su trabajo de investigación: “El otro Cancún: bravo, marginado, irregular”.

En ese trabajo, el reportero independiente retrata la cara oculta de la ciudad más turística de México: barrios grises y cinturones de miseria donde no existe un conjunto de derechos humanos. A través de testimonios de trabajadoras, migrantes, refugiadas, desplazadas y asentadas irregularmente, Ricardo Hernández Ruiz propone un viaje inaudito por el famoso balneario del estado de Quintana Roo.

Noticias ONU: Cancún es el destino turístico más importante de México. Usted vive en Cancún y decidió pintar su cara oculta. Dio un retrato de la población trabajadora que contribuye al funcionamiento del centro turístico y para quien la promesa de una vida mejor se quedó en un sueño. ¿Cómo viven esas familias y por qué es urgente hablar de ellas?

Ricardo Ruiz: Cancún es un caso particular porque es una de las ciudades más nuevas de México. Tiene casi 53 años de vida y no había hasta ahora un registro periodístico que diera cuenta de la historia de esta ciudad. No como polo turístico sino más bien que hablará e hiciera una suerte de corte de caja sobre las personas que viven ahí y que, a fin de cuentas, mantienen la industria del turismo.

Estoy hablando de los meseros, de las camaristas, de las personas que trabajan en el mantenimiento y de todos los demás trabajadores que llegan hasta casi los 100.000.

Me interesaba conocer cuáles eran las condiciones, a 50 años de su creación, de estas personas y me di cuenta de que, mientras en la mañana atienden y limpian suites lujosas, por las noches se van a sus casas donde el techo es una simple lámina, las paredes un pedazo de madera y tienen apenas colchonetas donde poder descansar después de arduas jornadas laborales. Entonces, para mí era un poco indigno y una urgencia contar la otra cara del destino turístico. Por un lado, hay mucho lujo, hay mucha ostentación, pero por el otro, trabajadores a los que no les ha ido nada bien.

Noticias ONU: Retrata también múltiples violaciones de derechos humanos, como los abusos de autoridad, robos, malos tratos, violencia doméstica, trato de los migrantes. ¿Cuál es la historia que más le afectó y por qué?

Ricardo Ruiz: Creo que la historia que más me afectó fue la que abre el reportaje sobre Eugenia Chim Iuit, una persona proveniente de Yucatán, de orígenes indígenas, que perseguía, como muchas miles de personas, el sueño Cancún. Es una suerte de trampa, porque la mayoría de la gente llega como Eugenia a este lugar y se encuentra con una renta alta que no puede costear con el salario que recibe.

Entonces eso los obliga a buscar opciones. Y entre esas opciones están estos asentamientos irregulares donde se violan varios derechos humanos como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación -los niños no tienen escuelas disponibles-, el derecho a la salud porque no hay hospitales ni clínicas en estos sitios por ser irregulares y porque el Estado no puede invertir en sitios así. No tienen derecho a la justicia porque no hay oficinas donde poder denunciar un delito. Es además una de las zonas más peligrosas para ser mujer. Se viola el derecho al acceso al agua. Por estar en una situación irregular, no hay drenaje ni tuberías para abrir el grifo y tener agua, entonces lo que ellos hacen son pozos irregulares para tener agua del manto freático, lo cual también se vuelve un riesgo para la sostenibilidad hídrica en tanto que se extrae irregularmente, pero también se vierten los desechos orgánicos, humanos al manto freático y se hace una suerte de contaminación. Entonces son varios temas pendientes por atender.

Noticias ONU: Este año la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 75 años. ¿Qué hacen las instituciones mexicanas para proteger a estas personas que viven en condiciones de pobreza? ¿Qué hacen para responder a los déficits de urbanización, servicios públicos y seguridad?

Ricardo Ruiz: En México y en el mundo, yo creo que la situación de la vivienda es uno de los temas más complicados y retadores por atender. En México hay un cálculo que indica que para 2050 habrá cerca de diez millones de viviendas en la irregularidad. Para ponerlo en perspectiva, diez millones de viviendas son las que actualmente hay en la capital sobre la Ciudad de México, que es una de las más grandes del mundo.

Entonces es un reto atenderlo y con las políticas de vivienda que no siempre han sido acertadas.

Ricardo Hernández Ruiz recibió el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2023 por su trabajo de investigación: “El otro Cancún: bravo, marginado, irregular”.

Noticias ONU: Dice que las instituciones mexicanas no saben cómo acatar el problema. ¿Dónde falla el sistema?

Ricardo Ruiz: “Sí hay voluntad, sí, y se están haciendo trabajos, pero yo creo que es un tema de los más complejos de resolver, porque atraviesa tantas cosas. Puede haber voluntad de regularizar un núcleo de población de 40.000 personas, para eso tienes que expropiar, luego invertir recursos para dar drenaje y todos los servicios públicos básicos. Y a nivel local eso se ve como incentivos para poder seguir invadiendo y que esto crezca con la promesa de que en algún momento el gobierno va a hacer lo mismo: regularizar.

Me interesa denunciar a los políticos, operadores políticos y empresarios que fomentan este tipo de desarrollo irregular, sin ningún permiso para poder desarrollar y luego estafar a la población vulnerable con contratos apócrifos, ofreciéndoles vivienda, promocionándolas como si aquello fuera todo en regla y regular, cuando en realidad no tiene nada de legal.

Lo que se genera en Cancún, que es el polo turístico más importante de Latinoamérica, son 6000 millones de dólares al año y lo que han logrado estafar, según las autoridades, estas personas que hacen las invasiones y estafan a las personas son 6000 millones de pesos, o sea, el 10% de lo que genera el turismo. Ellos lo generan vía ilegal, haciendo desarrollos irregulares, lo cual es gravísimo.”

Noticias ONU: El prestigioso Premio Breach/Valdez es en honor a dos periodistas mexicanos asesinados. ¿Qué significa para usted haber ganado este premio?

Ricardo Ruiz: Tienes sentimientos encontrados mientras escuchas los apellidos de dos de los periodistas más importantes de México que fueron asesinados y que su crimen sigue impune.

Lo recibo con mucho peso sobre las espaldas. Pero también es cierto que es muy gratificante recibir un apoyo por el trabajo que has hecho, que luego eso se convierte en mayor visibilidad a los temas que tú cubres, que publicas, y a tu persona. Quizás también te abra puertas para poder seguir haciendo lo que te apasiona y lo que crees que haces mejor. Entonces son sentimientos encontrados.

Noticias ONU: México se ha convertido en el país sin guerra más peligroso para periodistas, según Reporteros Sin Fronteras. ¿Cómo vive usted esta situación? ¿Ha sufrido amenazas? ¿Cómo consigue ejercer el periodismo en México?

Ricardo Ruiz: México se ha vuelto uno de los países más peligrosos y letales para ejercer el periodismo. El año pasado fue el más violento de la historia, con trece periodistas asesinados. Solo eso se compara con la situación de países en guerra como Ucrania.

Pero, además, antes de llegar a esa violencia letal hay todo un abanico, todo un espectro de agresiones y violencias que sufrimos: acoso judicial -tengo compañeros en Yucatán, el Estado vecino, que están siendo investigados porque revelaron cierta información sobre corrupción de políticos-, periodistas amenazados, agredidos, censurados, etcétera. Lo alarmante es que este tipo de agresiones y violencias, el 42%, son por parte de las propias autoridades.

Y bueno, también he sido víctima de presiones de censura generalizada y de precarización laboral por parte de los empresarios dueños de los medios de comunicación.

Noticias ONU: El premio le ha dado la oportunidad de venir a Ginebra, donde ha tenido reuniones con especialistas de la ONU. ¿Con qué mensaje regresará a México?

Ricardo Ruiz: Quizás a las autoridades, otro llamado valga la pena hacerles: que se sepa que desde los organismos internacionales están muy interesados en lo que pasa en México y el respeto a los derechos humanos. Que hagan caso a las recomendaciones y que cesen el ambiente de hostilidad y criminalización que se hace hacia los periodistas, desde el propio poder presidencial.

Noticias ONU: Y una última pregunta: ¿Qué proyecto está trabajando? ¿Cuál es su próxima investigación?

Ricardo Ruiz: Bueno, estoy preparando un reportaje sobre corrupción en desarrollo urbano en Cancún. Cancún es uno de los sitios de mayor plusvalía y más peleados a nivel inmobiliario. Por la naturaleza que tenemos, somos uno de los puntos con mayor biodiversidad y eso siempre se traduce en turismo y en gente que quiere vivir en estos sitios. Entonces hay una disputa muy grande por porciones de tierra y eso se ha traducido en corrupción para poder desarrollar fuera de la legalidad. Sobre ese tema estoy.