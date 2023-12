Vacuna Pfizer contra covid-19 de venta en México combate las nuevas variantes

EXCELSIOR

La vacuna Comirnaty (XBB. 1.5) de Pfizer, que se venderá a partir de este miércoles en las principales cadenas farmacéuticas del país, combate las nuevas variantes de covid-19 que circulan actualmente, como Ómicron y sus sublinajes.

No obstante, por el momento no se ha aclarado específicamente, si dicho biológico también puede atacar a la recién descubierta subvariante JN.1 de Ómicron (descendiente de BA.2.86) conocida como pirola, la cual, aseguró la Secretaría de Salud, “ no representa un riesgo mayor para la salud pública”.

¿QUIÉNES SE PUEDEN VACUNAR?

En entrevista con Excélsior, Julia Spinardi, Líder de Asuntos Científicos para plataformas ARNm de Mercados Emergentes para Pfizer, informó que la vacuna Comirnaty contra covid-19 se puede aplicar desde los seis meses de edad en adelante.

“La vacuna que está llegando al país está hecha con la misma tecnología de la vacuna original que ha sido aplicada en más de 40 millones de mexicanos en los primeros años de la pandemia. Lo que esta vacuna trae de novedad es que fue adaptada para conferir protección a las nuevas variantes más prevalentes del virus Sars-Cov-2”.

Julia Spinardi, aclaró que cada frasco de Comirnaty se debe utilizar para una sola aplicación, y hay dos presentaciones:

Pediátrica: envasada en un vial de 10 microgramos que se aplica completa a partir de los seis meses de edad hasta los 11 años.

Para adultos: envasada en un frasco con 30 microgramos, la cual también se aplica completa de los 12 años de edad en adelante.

Reiteró que si la persona está saludable, el biológico se debe poner cada año, pero aclaró, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los pacientes de muy alto riesgo, con el sistema inmune comprometido, con diversas comorbilidades o los adultos mayores de 75 años, deben vacunarse cada seis meses contra coronavirus.

Julia Spinardi también explicó que los hospitales o farmacias que vendan la vacuna, la deberán refrigerar como cualquier otro biológico, es decir, “a una temperatura de entre 2 a 8 grados centígrados, donde se puede conservar durante diez semanas, sin que se afecte su eficacia”.