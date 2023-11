Tras operativo clausuran un local en la zona de pescados y mariscos de la 16 poniente y 3 norte

María Arévalo

Tras realizar un operativo en la calle 16 poniente y 3 norte, elementos del área de Normatividad y Regulación Comercial clausuraron un local por no contar con la licencia de funcionamiento y documentos.

Después de las 13:30 horas los elementos de la dependencia mencionada y de Gestión de Riesgos colocaron el sello de clausura a un negocio en la esquina, no obstante, Yadira, la representante del local, señaló que acudió al Centro de Atención Municipal (CAM) para realizar los trámites correspondientes, pues su local es de reciente apertura.

“Me comentaron que ya no hay ese tipo de licencias, que ya no se pueden dar y entonces yo le hice un llamado al licenciado para que nos apoyara para ver como podríamos abrir, me dijeron que como tienda de abarrotes, pero resulta que ya hoy nos quieren clausurar, son multas de 40 mil o 50 mil pesos, dinero que no tenemos”, enfatizó.