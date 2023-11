Puebla preelectoral; tengan para que aprendan

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Para su información: En algún país del mundo mundial, en 2018, entre los alimentos para el pueblo, su costo era: entre otros, así: huevo, 24 pesos el kilo; la tortilla 12; la carne de 90 a 120; frijol 21; el azúcar 14. En ese entonces la llamada canasta básica mexicana, tenía un costo total de 245 pesos lo que representaban unos 12 dólares que se cotizaban en 19.65 pesos…Hasta hace unos días esa canasta con un dólar que se tasa en 17.23 pesos, el total de los productos alimenticios que integran esa canasta es de 475 pesos o sea un incremento del 100%…Eso pasa en México?… nooo…nooo…pero la inflación: “va pa’rriba”…Lo bueno, o al menos un paliativo es que el vocero del sector obrero en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos -Conasami-, en una entrevista apuntó que la propuesta de la CTM es elevar el salario mínimo en 25% para el 24 pues la carestía de alimentos supera al índice inflacionario. Expuso que no se ha recuperado el poder adquisitivo que teníamos; y ejemplificó: un kilo de carne cuesta 180 o 170 pesos y el salario mínimo general es de 207 pesos, no se requiere ser economista, ni versado en la materia. Respecto a las recientes alzas a los salarios mínimos, dijo que las percepciones profesionales se rezagaron…

EN LA PUEBLA ELECTORAL.- Teziutlán, fue el escenario en el que el coordinador estatal morenista y futuro candidato a gobernador del partido en el poder, Alejandro Armenta Mier, al tomar protesta a integrantes de los Comités de Defensa Regionales, acompañado de la presidenta estatal, Olga Romero; del presidente del Consejo Estatal, Andrés Villegas; de Dafne Gaspar, coordinadora de Jóvenes; y del representante de la comunidad LGBTTTIQ+, Betuki Camacho; reiteró la importancia de cumplir con tres tareas indispensables: formar comités, fortalecer la unidad y defender el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto el todavía senador, en sus redes sociales, confirmó, como su coordinador de campañas, a su amigo Julio Huerta, en aras de fortalecer la unidad en la 4T, tarea que le encomendó Claudia Sheinbaum, para llevar en los 26 distritos de Puebla…

A propósito. En el programa por internet “Como anillo al dedo”, el poblano Javier Lozano Alarcón hizo un comentario sobre el proceso electoral en nuestra entidad. En cuanto a candidaturas del Frente Amplio por México apuntó que los postulantes a gobernador y Presidente Municipal de la capital el acuerdo entre PAN-PRI-PRD, determinó que serán el actual alcalde Eduardo Rivera Pérez, para Casa Aguayo y Mario Riestra Piña para el municipio. Palabras más, palabras menos, dijo que enfrente tendrán a 2 gallos que son “huesos muy duros de roer”: el senador Armenta, que ”pesa mucho”… “qué bueno que no fue Nacho Mier, da pena”, y, para la presidencia municipal, todo parece indica que es Pepe Chedraui, el priísta, priista con muy buena imagen. El quería ser candidato por el Frente pero al darse cuenta que no iría, coquetea con el gobernador que es de Morena y se lleva bien, Sergio Salomón, que era del PRI y “tiene mucho afecto y trabajaba para él”…, “si no te hicieron caso por allá, vente para acá”…como se ve cada día desarman al Frente…’on ta’…

Y vamos al otro lado, el de Movimiento Ciudadano, que mangonea Fernando Morales, quien busca ser la bandera naranja. Como adelanto les iremos que ya empezaron a recorrer camino los y las jóvenes que prácticamente serán los candidatos a diputados federales y dejaron sembrados otros aspirantes que no cubrieron los requisitos exigidos en la convocatoria. Aquí los afortunados: Huauchinango Distrito 1.- Guadalupe Elvira Lombardía Vázquez: Teziutlán Dto 3.-Jaqueline Vallejo Melgarejo: San Martín Texmelucan Dto. 5 Victoriano Meléndez de la Rosa: Puebla Dto 6.- José Pellegrin Romero: Tepeaca Dto7.- Edgar Barrales Ortíz: Puebla Dto 9.- Rosa María Soto Caballero: Cholula Dto 10.- José Martínez Velazco: San Pedo Cholula Dto 10 María Cristina Leishon Hughes Sarmiento: Puebla Dto. 11 Iker Julián Lozada Xilotl: Puebla Dto 12 Ana Paola Migoya Velázquez: Atlixco Dto 13 Emilia Herrera Ramírez…Más adelante darán a conocer los nombres de sus candidatos por mayoría relativa, en los distritos faltantes…

Del PRI les cuento que en la plática que sostuvimos con los líderes nacional y estatal de la Corriente Crítica, Genaro Morales y Erik Salgado, respectivamente. Ya les arreglaron las candidaturas a diputaciones locales, claro siempre y cuando, no vayan en coalición, como es su propuesta. Y es que presentaron una lista con las 26 propuestas para las y los aspirantes – dos de Antorcha Campesina-, con todo y 3 pluris. Qué dirá don Néstor Camarillo Medina…no, si les digo que…tengan para que aprendan

“No me ayudes compadre” debe expresar Xochitl Gálvez al ex presidente Vicente Fox quien llamó dama de compañía, a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, precandidato emecista a la Presidencia, a través de su cuenta de X, -twitter-. La precandidata del Frente Amplio por México alianza PAN-PRI-PRD, condenó los dichos del expresidente. Afirmó que ella lucha contra la violencia hacia las mujeres “venga de quien venga” y sin importar en contra de quién sea. La panista en gira por Jalisco, aseguró que el gobierno no quiere que se enteren “que todos los días matan a 10 mujeres, violan a 54 mujeres y hay cerca de cinco mil feminicidios, y 12 mil mujeres asesinadas”… Al equipo de la ex senadora hidalguense se suma hoy Maximiliano Cortázar, al frente de su equipo de comunicación; Max estuvo con Felipe Calderón, y los desaparecidos Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso…Hasta la próxima…D.M.