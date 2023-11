Gaza: cierran la frontera y brasileños vuelven a los refugios

PRNewswire

Los brasileños y familiares que esperaban cruzar la frontera de la Franja de Gaza con Egipto han tenido que regresar a sus refugios al no abrirse el viernes (10) el paso fronterizo de Rafah. La autorización para los brasileños llegó finalmente tras 34 días de conflicto en Oriente Medio, pero ellos no pudieron abandonar el territorio palestino.

El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, ha explicado en rueda de prensa este viernes (10) que fue informado por su homólogo israelí, Eli Cohen, de que los brasileños saldrían hoy.

“Ayer me informó que los brasileños estaban autorizados y que sus nombres ya estaban en manos de las autoridades en la frontera y que saldrían esta mañana. Pero, una vez más, no salieron a pesar de haber sido movilizados a la zona del puesto de control. No pudieron pasar porque el puesto de control no estaba abierto”, dijo.

Vieira explicó que existe un acuerdo entre las partes implicadas en la salida de los extranjeros según el cual primero deben salir las ambulancias con los heridos graves de la Franja de Gaza y sólo después los extranjeros.

“Eso es lo que ha ocurrido hoy, ayer y el miércoles (8), cuando no había paso de la Franja de Gaza a Egipto porque las ambulancias no podían pasar”, dijo el ministro brasileño. Como consecuencia, el grupo de 34 brasileños tuvo que regresar, en parte al refugio de Rafah

y en parte a Khan Yunis, localidad situada a 10 kilómetros de la frontera.

Vieira añadió que, a instancias del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha telefoneado cuatro veces al canciller israelí durante el más de un mes que el país lleva intentando sacar a los brasileños de Gaza. También dijo que ha mantenido conversaciones con las autoridades de Egipto y Palestina.

“Seguimos trabajando constantemente con las autoridades de los países directamente implicados. El presidente Lula ha sido muy activo en estas llamadas y también ha hablado con las autoridades de todos los países implicados. Yo también he estado en contacto constante”, dijo Vieira, quien añadió que espera que los brasileños salgan de Gaza “lo antes posible”.

Asimismo, Mauro Vieira dijo que todos los 34 nombres están en la lista, cuyo error verificado el día anterior ya ha sido corregido. De ellos, 24 son brasileños, siete son palestinos en proceso de inmigración y tres por iniciarlo. Hay 18 niños, 10 mujeres y seis hombres, de los cuales 18 ya estaban en la ciudad de Rafah y 16 en Khan Yunis.