José W. Fernández señaló que la Alianza es una prioridad para el presidente Biden

Por Alejandra Xilotl

En conferencia de prensa virtual con José W. Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente. Donde se abordo sobre el encuentro del foro regional de la Alianza de las Américas para la prosperidad Económica -Alianza de las Américas- compuesto por 12 miembros iniciales. – Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Paraguay donde se trataron temas cruciales para avanzar con la prosperidad común, incluyendo sobre inversiones para:

Modernizar y transformar nuestra infraestructura

Desarrollar a la próxima generación de emprendedores

Crear nuevos puestos de trabajo y capacitar a los trabajadores para un futuro digital

Preservar el medio ambiente.

Fernández señaló que la Alianza es una prioridad para el presidente Biden y refleja el compromiso de nuestra administración en garantizar que contamos con las herramientas para abordar los problemas emergentes y también reforzar la integración económica y la prosperidad en nuestro hemisferio. Este es un marco para la cooperación regional que pretende promover la competencia, la resiliencia, la prosperidad compartida y la inversión inclusiva y el crecimiento sostenible. Todo esto es para garantizar que sigamos entre las regiones económicas más dinámicas y prosperas del mundo. También, la Alianza es un plan innovador para impulsar el crecimiento económico, abordar las cuestiones que pensamos nosotros van a definir las próximas décadas y crear una mayor cooperación económica en nuestro hemisferio, reflejando las prioridades y la visión de la región para un futuro se más integral entre todos nosotros, sostenible y próspero.

Este foro tiene 3 vías ministeriales: El Comercio, que será lidereado por -USTR- Asuntos Exteriores, del departamento de Estado y Finanzas y la Agencia del Tesoro, mismas que van a colaborar para lograr tres resultados generales Primero es impulsar la creación de empleos, especialmente para aquellos que se quedan atrás. Segundo, estrechar los lazos económicos entre países, construyendo en las Américas las cadenas de suministro más competitivas del mundo. Tercero liderear en el mundo la atracción de inversiones responsable para financiar infraestructuras de alto nivel.

José W. Fernández citó uno de los mensajes que constantemente Biden ha dicho y durante la cumbre no fue la excepción: “que no hay menor razón para que las Américas no sean región más prospera, más democrática y segura del mundo con nuestros terrenos fértiles y nuestros abundantes recursos naturales. Sin embargo, todos los países, cada uno de nuestros países, incluyendo Estados Unidos, se enfrentan a retos difíciles tales como el cambio climático y la desigualdad de ingresos.

El subsecretario Fernández refirió que la alianza es una plataforma que se tiene y es para utilizar con los socios con el fin de hacer frente a los retos que azotan a todos, menciono que previo a la Cumbre con Lideres. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Congreso, el Consejo del Atlántico, el Atlantic Council en inglés y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos organizaron varios eventos con líderes de la Alianza de las Américas. Fueron eventos centrados en la movilización de la inversión privada para el hemisferio, la profundización de la integración económica en la región, el desarrollo de cadenas de suministro más fuertes y, por último, el fomento de crecimiento económico inclusivo.

El BID en particular fue un socio estratégico y ha demostrado ser socio estratégico de gran impacto al organizar el Foro de Inversión Responsable mismo que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre y donde los líderes acordaron centrarse en tres cadenas de suministro: energía limpia, semiconductores y suministros médicos, es importante informar que José W. Fernández, participó en este Foro.

Por último, Fernández informo que es muy importante el compromiso para crear buenos empleos y capacitar a los trabajadores para un futuro digital. Así también conservar, preservar el medio ambiente y donde los socios acordaron establecer un programa regional para proporcionar inversiones y la formación de emprendedores. Precisamente señalo: “estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo para crear una nueva plataforma de inversión movilice capital privado para de esa manera modernizar la infraestructura digital en todos los países de la Alianza de las Américas. Y en colaboración con el BID vamos a proporcionar asistencia técnica para desarrollar las soluciones financieras más importantes para destinar capital privado a la conservación de la naturaleza y la extraordinaria biodiversidad de las Américas fue un acuerdo que firmé yo.